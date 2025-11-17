批館長塑造假人設 大師兄列7點反擊：為什麼不敢提告

李慶元昨晚再度po文，列出7點反擊館長，並反問「說我恐嚇 那你為什麼不敢提告」。（翻攝臉書／李慶元、飆捍）

網紅「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小瑋等人毀滅式爆料，這幾天兩陣營不斷隔空互槓，不斷掀起過去陳年往事，引起許多網友熱議。李慶元昨（17）日晚間再度po文，提到自己不像館長是資深網紅，那麼懂得操做手段跟帶風向，他認為館長不配稱為網紅，因為10幾年來所捐的錢、所做的善舉，多數都是公司股東的錢，「來朔造你這10幾年的假人設」，最後他更列出7點反擊館長，並反問「說我恐嚇 那你為什麼不敢提告」。

廣告 廣告

李慶元昨晚於臉書po文，提到自己不像館長是位資深的網紅，那麼懂得操做手段跟帶風向，也沒有像他臉皮厚到去情勒大家，「我只會實話實說，讓大家看清你的為人」，他批評館長滿嘴謊言、直播演戲流淚，演技真是厲害，但他認為館長不配稱為網紅，更不配當一位公眾人物，因這10幾年來所捐的錢、所做的善舉，「大多數都是公司股東的錢，來塑造你這10幾年的假人設。」

李慶元也列出7點，來回應館長在直播中的問題，1、說他恐嚇，那為什麼不敢提告，這不像館長的行事作風；2、說蛋捲機器是館長找的，有什麼證明；3、如果蛋捲配方是館長的，為何不接下來做，我們原班底會離開，以館長現在打出的悲情牌，生意一定嚇嚇叫。

李慶元繼續說道，4、館長說大胖跟他不好，「那為什麼大胖全家有時候都會來夜市找我聊天」；5、說公司全員工都跟他不好，「那為什麼還會有離職員工跟在職員工都會來夜市找我聊天」；6、館長一個人有3台車，「G63也是租賃的，也算是公司資產，為何最後變更為個人」；7、還是我們來場雙直播，直球對決。

最後，李慶元再次重申，這件事情自己原本就是協助排解而已，「我有對你錄音嗎？」但這都沒有關係了，「這局 不是你倒就是我倒」「#你不是台灣英雄更不是台灣人的驕傲」「#請大力分享叫陳先生直播解釋解釋」。

更多鏡週刊報導

「小瑋」現身了？po文強調沒勒索2000萬 他再嗆館長：你被蒙蔽了雙眼

蛋捲店才剛開幕「收掉不做了」 館長：保護台灣我錯了嗎？

藍白合重要開頭！鄭麗文週三「帶4人」見黃國昌 地點曝光