批馬任內將經濟鎖入中國 賴：我沒看到兩岸和平紅利

賴清德接見海外台派團體。取自總統府錄影畫面

賴清德總統今天接見海外台派團體時，批評前總統馬英九任內策略是將經濟鎖入中國，開口閉口都說有兩岸和平紅利，但他看了資料，「都沒有看到所謂紅利」，中國的武力威脅也越來越強。還說，在野黨準備要接受中國的要求，接受一個中國原則的九二共識，而所謂一個中國原則台灣方案就是一國兩制，未來就是「愛國者治台」，就像「愛國者治港」一樣。

賴清德今天下午接見「2025年北美各地臺灣會館、臺灣中心暨臺灣協會回國訪問團」表示，身為總統有三大使命，首先要讓國家更加安全。面對中國的威脅，一定要顧好臺灣。要讓國家更加安全，面臨中國威脅，一定要堅持理念，不能放棄主權，不能放棄民主自由人權的生活，不能放棄子孫決定未來前途的權利。

他說，在野黨準備要走另外一條路，接受中國的要求，接受一個中國原則的九二共識，但中國國家主席習近平已經說得很清楚，並沒有其他空間，所謂的「九二共識」一個中國原則台灣方案就是「一國兩制」。

他以馬英九執政時期為例，馬認為只要不增加國防預算，就可以得到中國善意回應，但今天看來，這樣的情形並沒有發生，馬任內國防預算不斷減縮，但中國軍事預算不斷增加。

今年3月他主持國安高層會議，面對中國對臺的5大國安及統戰威脅提出17項因應策略，並完成相關修改及新增法律。行政院共通過15個法案並送至立法院審議，最近也針對中國對臺灣海纜破壞的防制及處罰再通過海纜七法。

賴清德指出，他日前也召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，提出每年1560億，為期8年、總經費1兆2500億的國防特別預算，對外軍事採購並推動國防自主。其中一項預算是要建立「台灣之盾」，在中共對臺灣發動攻擊時可以保存國軍戰力、保護關鍵基礎建設不被破壞，及保護人民生命財產安全，才有力量抵抗中國進一步的進攻。

他說，未來也將引進人工智慧進入國防系統，不論進攻、防守都有人工智慧，才能迅速反應及反擊。並強調，推動國防自主、發展國防產業是一定要走的路。結合臺灣基礎工業及科技產業以推動國防產業，一方面保護國家安全，另方面可帶動產業升級轉型，發展經濟，增加人民收入。

總統的第二個使命是要發展臺灣經濟。他提及前總統蔡英文任內經濟成長成績，批評馬英九任內策略是將經濟鎖入中國，蔡英文則轉變成走向世界，現在他擔任總統，必須確保臺灣未來30年的經濟優勢。

賴清德指出，馬英九執政8年經濟成長率平均為2.8％；但蔡英文任內，8年經濟成長率平均為3.2％，贏過馬英九，「這是擺明的事實」。馬任內聲稱經濟成長率要6％、國民平均收入要3萬美元以上、失業率要降到3％，但都做不到，是蔡英文任內才做到。

