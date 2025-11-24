批高市早苗言行冒進 洪秀柱：兩岸共同探尋未來和平統一路徑

▲ 圖／取自資料照

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

日本首相高市早苗的「台灣有事論」，引發中國強烈反彈，也引起不少藍營人士的不滿。前國民黨主席洪秀柱日前就砲轟高市早苗「台海的事，關妳日本人什麼事？」；今(24)日再度發文指出，當前的台灣面臨兩股危險的力量，一是高市早苗不負責任的冒進言行；二是民進黨賴清德政府的無能與失策。

洪秀柱發文慶祝中國國民黨黨慶，表示在這個屬於中國國民黨的日子，他們要向所有堅守信念的同志致上最深的敬意。「歷史告訴我們，唯有看得遠、站得穩，國家才能走得安定。」然而當前的台灣，卻面臨兩股危險的力量，一是日本高市早苗不負責任的冒進言行，動不動就把台灣推向危險邊緣；二是民進黨賴清德政府的無能與失策，既不能冷靜應對，也無力維持穩定，只剩下空洞的意識形態。

洪秀柱說，世界已經變了，今天的中國大陸，是全球不可或缺的重要力量，而大陸的穩定與核心利益所在，始終是兩岸關係，這不是誰喜不喜歡的問題，而是無可迴避的國際現實。

洪秀柱認為，兩岸要和平，就必須回到歷史事實，與「九二共識」一個中國的政治基礎。在以憲法為基礎的兩岸同屬一中的共識下，共同探尋未來和平統一路徑；只有如此，台灣才有真正的安全，兩岸才有長久的和平。

最後洪秀柱喊話，「在黨慶的日子裡，期許我們中國國民黨在鄭麗文主席的領導下，能夠用堅定的立場、可行的思維、革新的做法，再一次成為台灣穩定的力量、和平的力量、理性的力量。」

