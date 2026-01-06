批高市衛生局百病齊發 陳麗娜轟陳其邁「只顧包庇親信」

市議員陳麗娜認為，陳其邁的包庇縱容，是高雄衛生體系醜聞不斷、市民一再被傷害的根本原因，我們要給予最嚴厲的譴責，並要求立刻撤換衛生局長。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員陳麗娜六日認為，陳其邁的包庇縱容，是高雄衛生體系醜聞不斷、市民一再被傷害的根本原因，我們要給予最嚴厲的譴責，並要求立刻撤換衛生局長，還給市民一個可以信賴的衛生醫療體系。

陳麗娜指出，衛生局這幾年接連發生大官爽領雙薪、安插親信掌權、社工主任霸凌下屬、市立醫院開錯刀輸錯血、檢驗烏龍害慘台灣鯛，現在更爆發心理衛生中心主管何建忠，藉權限篩選衛生局列管個案資料，伸狼爪性侵事件。

陳麗娜批評，換成其他重視醫德民生的市長，這種管理無方的衛生局長，不知道已經下臺幾次，陳其邁心中卻「只有親信，沒有市民」，一再蓄意包庇。如果這次十六歲女孩受的傷害，還不能喚醒陳其邁，那麼如何杜絕類似事件的再度發生？

她質疑，這個案子最離譜，也跟令人害怕的地方，在於何建忠是藉查詢衛生局的資料來犯罪，為什麼沒有機制來監控這樣的不當使用行為？難道他只查一個人的資料嗎？還有沒有其它個資，被不當使用或外流？

陳麗娜痛批，何建忠在檢警偵辦期間，竟然可透過任職社會局的妻子，利用系統查詢自己案件偵辦進度，衛生局和社會局內控機制失靈到這種程度，陳其邁卻沒有下令徹查，會不會太離譜？

陳麗娜強調，建立責任政治，做好市民個資保護，這是陳其邁最起碼要做到的事，絕不能想著趕快止血，試圖讓事件到此為止。這起事件也涉及市府公務員個資保護「應作為而不作為」，導致個資外洩、市民受傷害，是否符合國家賠償條件，我們也會請律師研究，協助相關受害者。