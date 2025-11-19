批高市「為軍國主義招魂」！陸國台辦：立即停止干涉中國內政

大陸國務院台辦19日舉行例行新聞發布會。有關日本首相高市早苗涉台言論，大陸國務院台辦發言人朱鳳蓮強調，日方應立即停止干涉中國內政，停止挑釁越線，不要在錯誤的道路上越走越遠。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（資料照 ／翻攝《央視新聞》 ）

《海峽導報》19日報導，《中央廣播電視總台》記者提問，日本首相高市早苗涉台錯誤言行持續引發國際輿論譁然。《CGTN》全球五個語種網路民調顯示，91.1%受訪者表示日本應反思歷史罪責，充分尊重中國的主權和領土完整；88.9%受訪者譴責日方試圖介入台灣問題；88.3%受訪者認為高市早苗將「台灣有事」與集體自衛權掛鉤是在為日本軍事擴張尋找藉口。對此有何評論？

大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，民調結果表明，歷史不會被遺忘，更不會被篡改。日本首相高市早苗公然拋出涉台挑釁言論，妄圖介入台海局勢、否定抗戰勝利成果、為軍國主義招魂，是對國際正義的踐踏，對戰後國際秩序的挑釁，對中日關係的嚴重破壞，不得不令國際社會強烈質疑和擔憂。

朱鳳蓮強調，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。日方應立即停止干涉中國內政，停止挑釁越線，不要在錯誤的道路上越走越遠。

朱鳳蓮表示，希望廣大台灣同胞充分認清日本相關行徑的危險性、危害性，同我們一道堅決粉碎一切「台獨」分裂行徑和外來干涉，守護中華民族共同家園，維護中華民族根本利益和自身安全福祉。

