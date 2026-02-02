批高揚凱作秀式抗議自我矛盾 國民黨：複製民進黨惡劣選舉伎倆
台北市大安文山市議員擬參選人高揚凱今（2）日於國民黨中央黨部前高舉所謂「挑戰書」，以情緒性標語指控國民黨。對此，國民黨嚴正指出，此類操作不僅毫無事實基礎，更是完整複製民進黨長年慣用的抹紅、扣帽子選舉手法，對台灣民主深化與公共理性討論毫無助益。
國民黨表示，諷刺的是，高揚凱過去曾公開批評，台灣被空轉的時光一去不返，既得利益者把持政權，透過監控媒體、操作網軍攻擊反對者，其所作所為，與其曾反對的「黑箱政治」並無二致。如今卻選擇以簡化標籤、情緒動員的方式，將嚴肅且攸關全民利益的兩岸與國安議題，操作成非黑即白的政治表演，這樣的作法，正是他自己曾經最嚴厲指責的政治歪路。
國民黨提到，高揚凱也曾指出，政治人物應為自己的政治選擇負責，而非對自己寬容，卻對他人無限上綱。並試問，當高揚凱過去以如此高標準檢視民進黨，今日是否也願意用同樣的標準，誠實面對自己是否正在重走那條他口中最不堪的老路？
國民黨重申，國民黨的兩岸政策一貫且清楚穩定，核心精神就是維持台海和平、確保台灣安全、守護人民福祉，同時善盡區域穩定與國際責任。反對戰爭，也不放棄防衛；主張交流對話，並非屈從退讓；堅持中道理性，是為了避免誤判、降低衝突風險，讓台灣不被推向對抗的最前線。
國民黨強調，將理性務實、以和平為核心的兩岸政策，惡意扭曲不僅無助於台灣安全，反而是民進黨多年來操作對立、製造恐懼、轉移執政失能焦點的老套手法。令人遺憾的是，高揚凱今日選擇繼承這套話術，而非回到事實、責任與公共理性的討論。
國民黨表示，誠懇期盼，高先生能喚醒其過去關心公共事務的鴻鵠之志，切勿在追逐功名與聲量的過程中，遺忘讀書人應有的學養與自省。
此外，國民黨也以「亡『羊』補牢、『馬』上變好」八字對聯，送給所有明知民進黨執政失能，卻仍選擇助紂為虐、投機取巧的政治操作客，提醒政治人物最基本的良知——看見問題，應選擇補救，而非持續火上加油。民主不需要作秀，台灣更禁不起持續空轉。
