批高鐵延伸宜蘭案的民團「公民幫推」不單純、都是民眾黨自己人？！成員出自柯2018競辦「零號候選人」

高鐵延伸宜蘭案延燒，不僅民眾黨前主席柯文哲、民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠出來「參一腳」，民團明日將與前交通部長賀陳旦召開記者會，質疑交通部排除北宜直鐵方案、美化高鐵延伸宜蘭評估內容。不過細看可發現，其中民團「公民幫推」和民眾黨關係匪淺，過去柯文哲競選辦公室主任組建團體「零號候選人」，後續就有不少人也在「公民幫推」中。

對於交通部推動高鐵延伸宜蘭計畫，公民幫推、台鐵產業工會、宜蘭縣野鳥學會、守護宜蘭工作坊及高鐵延伸宜蘭監督聯盟等團體，預計明天與賀陳旦共同召開記者會，重申民間對「多元方案應納入比較」的期待。民團指出，鐵道局在規劃過程中刻意淡化北宜直鐵方案的可行性，反而傾向以高鐵延伸作為主要選項，相關數據與說明恐有過度包裝之虞，要求重新檢視決策基礎與專業判斷。

陳世凱今日上午出席高鐵左營基地「第二車輛檢修廠」上梁典禮，他接受媒體訪問表示，交通部在規劃與評估過程中，均依照專業與既有制度進行，相關數據並非臨時拼湊。

陳世凱直言，賀陳旦過去曾擔任交通部長，對部內運作與數據產製方式相當了解：「如果說現在的數據被美化，那他自己最清楚，他在部長任內，數據有沒有被美化過？我想應該不會。」

陳世凱強調，交通部願意面對各界討論，但相關公共建設仍需回到專業評估與整體交通發展的長期需求來檢視，後續也將持續與地方及社會溝通說明。

事實上，在一眾反對高鐵延伸宜蘭計畫的團體中，「公民幫推」尤為特別，該團體過去經常辦理北宜直鐵相關講座；2018年柯文哲競選辦公室主任黃建興等人組建公民組織「零號候選人」，黃國昌2022年曾和該組織密切合作大打蔡適應，後續「零號候選人」裡面也有不少人參與「公民幫推」。

而前政委張景森日前發文表示「北宜高鐵不要硬幹到底」時，民眾黨前主席柯文哲赴宜蘭也跟上表示，宜蘭高鐵講明白就是炒地皮、民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠則說，宜蘭交通問題絕對不是高鐵就可以解決，她贊成整體評估重新討論。

臉書粉專「南瓜君」指出，簡單來說，黃國昌跟柯文哲早就都知道高鐵延伸宜蘭的爭議，「因為為數不多的反對團體，就是他們熟識的人」，但他們始終不願意去碰，直到前政委張景森跳出來反對，看起來有點聲勢，好像可以獲取政治利益，柯文哲、黃國昌的好朋友陳琬惠才跟著反對。

（圖片來源：公民幫推、三立新聞）

