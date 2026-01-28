批高鐵延伸宜蘭美化數據 賀陳旦明將與環團召開記者會

車站人來人往，無論商務或返鄉、長途或短程，越來越多旅客搭高鐵南來北往，尤其去年的旅運量創新高，首度突破8000萬人次，達到8207萬人次，而營運將邁入20年的高鐵，累計的總運量，更有望在今年3月破10億人次。

旅客王女士指出，「短程的話就開車，長程例如說，由北到南這樣子，就可能搭高鐵比較快。」

旅客游先生表示，「南港到桃園青埔高鐵大概半個鐘頭，憑良心講是快很多。」

高鐵旅運創佳績，鐵道局同一時間，正著手推動高鐵延伸計畫，卻是風波不斷，南延屏東部分，不但選址惹爭議，還被質疑為高雄市區，再次帶來交通黑暗期，而延伸宜蘭部分，則遭前交通部長賀陳旦批評，鐵道局美化數據神話高鐵。

交通部長陳世凱指出，「賀陳部長有擔任交通部長，交通部的數據可不可以過度美化，他應該相當地清楚，他在部長任內的所有的數據，有被美化過嗎，應該不會啦，我認為交通部所有鐵道局，所提出來的數據，都是有依據。」

面對質疑，交通部長陳世凱反擊，鐵道局提的數據都有依據，而且有找多位專家、學者共同評估，強調相關計畫的專業與理性評估，不需要被質疑，歡迎關心高鐵延伸議題的人，理性、務實討論。

前交通部長賀陳旦說，「可能陳部長還沒有機會去看看說，所謂108年當初鐵道局，所提出來的北宜直鐵建議，跟他現在高鐵的變動，這裡面的一個消長，有多少事情是基於事實，有多少是要繼續去美化政策上的交辦，專業上面還沒有經過完全的了解以前，我們也希望陳部長，不要貿然就已經下結論了。」

高鐵延伸宜蘭監督聯盟召集人康芳銘回應，「之前的可行性研究的報告，竟然跟現在剛剛通過沒多久的綜合規劃報告，內容是完全一致的，從這就可以看出來，先射箭再劃靶。」

高鐵延伸宜蘭，掀起的反對聲音，包含質疑程序有瑕疵、效益評估灌水、缺少與地方溝通、刻意忽略北宜直鐵等層面，批評是錯誤政策，賀陳旦更將在29日，與多個公民團體共同開記者會，全案持續延燒。