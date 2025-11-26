批鳳凰災後補助沒下文 黃琤婷籲政府建立友善制度「避2次傷害」 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

鳳凰風災釀蘇澳洪災已過半個月，就連政府各項補助災民還在等，對此，宜蘭縣議員黃琤婷今（26）日表示，有不少民眾向她表達不滿，抱怨說「大型建設要等1、20年，但水隨時會淹進我家，連防水閘門補助都還沒下落」。黃琤婷批評，政府不該再以「極端氣候」作為藉口，呼籲中央與縣府立即啟動營業損失、房屋修繕、防災設備等補助，並建立快速友善的補助制度，不讓災民受災後承受2次傷害。

廣告 廣告

黃琤婷表示，下鄉跑行程時，有災民攔住她，激動且無奈地說「政府整天講大型建設，可那些工程要10幾、20年才看得到，但現在水隨時都會淹進我家，半個月過去了，連一個防水閘門補助都沒下落」。她說，民眾的無奈，不是不理解工程需要時間，而是極端氣候根本不給任何人準備的機會。

「既然極端氣候只會更頻繁、更猛烈，中央與地方更應該把防災當日常工作，而不是等災後才倉促補破網。」黃琤婷強調，現在最急迫的事，包括，受災店家的營業損失補助；住家淹水的修繕補助；汽機車泡水的鑑定與補助流程；集合住宅公共設施淹水卻沒補助的荒謬缺口；防水板、防水閘門等防災設備補助。

「淹水不是民眾的錯，但補助制度常常讓災民被當成犯錯的人。」黃琤婷指出，15年前梅姬颱風後，中央曾啟動專案補助，如今鳳凰颱風災情更嚴重，補助卻遲遲沒下文，讓災民普遍焦急與不安。

黃琤婷強調，政府不能因為僵化的補助標準，讓災民在受災後還要承受第2次傷害。她說，既然政府明知極端氣候將持續發生，更應該建立快速、明確、友善的補助制度，讓災民不用再陷入無止盡的等待。

照片來源：黃琤婷辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

指非洲豬瘟補助流程混亂 黃琤婷籲宜蘭縣府速造冊協助攤商

政院拍板台62線延伸宜蘭可行性評估 林茂盛盼中央加速後續作業

【文章轉載請註明出處】