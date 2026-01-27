批黃國昌假監督！他揭民眾黨軍購條例「最大荒謬」

政治中心／劉宇鈞報導

民眾黨立院黨團26日提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，列出6款採購項目，總額上限為新台幣4000億元，採1年1期方式編列。作家汪浩揭開白營版本的荒謬之處，他說，黃國昌任期將屆，卻丟一個不必負責後果的拼裝版本，傷害台灣嚇阻力與國際信任。

汪浩26日以「黃國昌不是在挺國防，而是在卡軍購」為題發文表示，民眾黨團高調自提《軍購特別條例》，表面喊監督，實際卻是系統性卡關。行政院提出1.25兆、分期穩定的軍購方案，民眾黨卻把預算硬砍到4000億，直接少掉近七成，完全無視台海現實與既有對美談判基礎。軍購不是菜市場喊價，更不是在野黨的創作比賽。

汪浩直言，更荒謬的是，黃國昌把武器品項與數量寫死在法律條文中，還規定一年一期、每年送立院同意，等同把國防專業交給政治表決，年年製造卡關風險。這不是監督，而是把軍購變成人質。刪除「台灣之盾」與「非紅供應鏈」，弱化戰略方向，政治意圖昭然若揭。

汪浩強調，民眾黨嘴上說不延宕，行動卻配合國民黨在程序委員會擋案，鎖門後再喊修門，還拿社福法案與國防預算交換，將國安當談判籌碼。黃國昌任期將屆，卻丟出一個不必負責後果的拼裝版本，真正傷害的，是台灣的嚇阻力與國際信任。「一句話總結：這不是挺國防條例，而是一部精心設計的『卡軍購條例』」。

