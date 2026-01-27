批黃國昌刪「非紅供應鏈」、藍白擋關稅協議 林楚茵提醒：韓國已示範給台灣看 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

立法院國民黨團及民眾黨團於23日再度動用人數優勢，否決民進黨團提出的議事日程草案報告事項，並再度封殺8年新台幣1.25兆元軍購特別條例草案付委審查。對此，民進黨立委林楚茵今（27）日一早即在臉書發文表示，歐洲議會近日連續通過3項重大決議明確挺台，並特別強調「構建非紅共應鏈」的重要性，反觀民眾黨提出的軍購條例卻刪除「非紅供應鏈」相關規範，這樣的做法不僅荒謬，更是替中共「開紅色後門」。

「歐洲議會連過三案挺台！」林楚茵表示，歐洲議會於21日先後通過「共同外交暨安全政策」及「共同安全暨防衛政策」2項決議文，重申「台灣與中國互不隸屬」；22日再通過「無人機及新型戰爭系統」報告案，呼籲歐盟應強化與台灣的防衛夥伴關係。

「幫大家劃重點，報告案特別強調『構建非紅供應鏈的重要性』。」林楚茵強調，關鍵技術若不脫離對中國的依賴，國防安全就無法獲得真正保障，而這正是當前國際民主陣營面對中共威脅的共同警覺與趨勢。

林楚茵指出，對比民眾黨「拼裝版」軍購條例，竟將政院版要求的「非紅供應鏈」刪除，簡直荒謬。此外，她也點名民眾黨主席黃國昌，指出其平時最愛質疑政府標案是否使用中國產品，但由其主導的軍購條例卻完全未限制紅色供應鏈，前後標準明顯矛盾。

林楚茵並狠酸黃國昌「不用特地去美國快閃都看得出來。」不只歐洲，民主國家近年都對中共威脅越來越警覺，黃國昌的軍購條例完全跟國際趨勢開逆向車，檯面上作戲，背地裡卻給中共留後門。

而針對美國總統川普突然宣布，因南韓沒有達成與美國的貿易協議，決定將其關稅從15%提高至25%，林楚茵則公開喊話「藍白看好了！還要擋關稅協議嗎？」

「韓國直接示範給台灣藍白看，國會擋協議、產業付代價。」林楚茵提到，川普今天宣布，因為韓國國會拖太久未完成審查美韓關稅協議，要將韓國汽車、木材、製藥等產品關稅從15%提高到25%。

林楚茵表示，台美關稅談判底定15%後，產業界都肯定談判成果，但藍白卻開始造謠、放話要「嚴格審議」。實際就是要假借監督名義杯葛，她痛批藍白根本不用否決，只要不排案、不討論，協議就無法生效。

林楚茵特別指出，只要關稅15%不疊加，有9大產業受惠，包括工具機、機械、汽車零組件、自行車、水五金、手工具、塑膠製品、紡織以及醫療器材。最後她再次強調，若藍白多數的國會惡意拖延，關稅調回25%，「不是民進黨談不好，是藍白在擋路！」

