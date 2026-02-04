批黃國昌喊在野「打下高雄」淪政治分贓 尹立：反映民眾黨末路焦慮 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／高雄報導

民眾黨主席黃國昌日前卸任立委並接受媒體專訪，對於2026選戰布局，拋出「北國昌、南文哲」的雙太陽架構，並指出在野黨的最大戰略目標就是「打下高雄」。對此，罷韓四君子、民進黨高雄市議員初選參選人尹立批評，黃國昌整篇專訪充斥著傲慢的政治精算與敵我鬥爭的語言，卻唯獨看不見對「人民」與「治理」的半點誠意。

黃國昌指出「縣市長選舉不會出現3組人馬」，並要求在所有藍白合作縣市簽署正式政黨協議。對此，尹立指出，此說法極其荒謬，政黨本應憑藉理念吸引選民，現在卻淪落到像商人在密室裡協議分割市場，批評這不是在談民主選舉，而是在談政治地盤的分贓。

「把選民當棋子，是民主的退步。」尹立表示，強行整合本質上是把選民當成可以隨意撥動的棋子。他對民眾黨提出質疑，過去標榜的超越藍綠、第三勢力尊嚴在哪裡？為了在2028年下架總統賴清德，難道就可以在2026年把政黨價值當成談判桌上的籌碼，淪為國民黨的側翼或附庸？

「最令人不屑的，是黃國昌對競爭對手的輕蔑。」尹立進一步表示，黃缺乏治理願景，只有人身攻擊，高雄市民需要的是一個有魅力的秀場藝人，還是一個能實幹的市長？如果政治人物的價值只剩下魅力，那台灣政治乾脆轉型娛樂業。

尹立提到，黃國昌與民眾黨前主席柯文哲口口聲聲要打下高雄，卻至今拿不出任何一套比現任政府更具前瞻性的南部發展論述。空洞的口號，不僅看輕了高雄人的智商，更暴露出民眾黨除了政治操作外，毫無實質政見的窘境。

尹立再提出質疑，黃國昌對國民黨的「指導」，是喧賓奪主還是自取其辱？他進一步指出，黃反過來質問國民黨到底想不想贏，甚至對宜蘭、新竹、彰化等地選情指手畫腳，如此傲慢的指導者姿態，實則反映了民眾黨的末路焦慮。

「因為沒有基層、沒有組織、沒有人才，民眾黨只能靠著吸納藍營選票來續命。」尹立分析，民眾黨深知若2026年無法寄生在國民黨羽翼下取得席次，民眾黨將面臨徹底泡沫化的危機；而此非強勢，是色厲內荏的最後掙扎。

尹立強調，台灣的民主，不需要這種基於「仇恨」與「權力分配」的合作。高雄人、新北人，乃至全台灣的選民，要看的是誰能解決城市發展中遇到的問題、誰能應對兩岸危機、誰能改善地方建設；如果藍白合的戰略只剩下「簽協議、分地盤」，那這種毫無靈魂的結合，最終只會被選民唾棄。

