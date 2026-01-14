批黃國昌外行編藉口擋國防預算 王定宇：別違憲合理化自己行為

民進黨14日舉行中執會，立委王定宇會前受訪談國防特別條例草案事宜。(記者羅沛德攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨主席黃國昌今(14日)表示，1.25兆元政院版國防特別條例草案有相當高比例不是對美軍購，民眾黨團擬自提版本。對此，立法院外交及國防委員會召委王定宇表示，黃國昌外行、不了解，編一堆藉口阻擋審查，國防預算不會只有對美採購，呼籲別老是用違憲方式合理化自己的行為。

針對黃國昌質疑政院提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」高比例非對美軍購一說，王定宇今出席民進黨中執會前受訪直言，也許因為黃國昌長期都沒有關心國防委員會的事務，有些東西外行不了解，「我們不要怪他」。

不過，王定宇說明，年度國防預算或國防特別條例，可分為軍事投資、作業維持與人員費等三大類，而軍事投資的費用怎會只有對美採購？國防全貌包含了很多項目。

王定宇說，該特別條例所要建構的台灣防衛韌性，內容除了美國總統川普總統簽准的史上最大筆3000多億元軍購項目外，還包含不對稱戰力的建立，以及在台灣建立生產的能力，能夠讓我國的軍備、軍需自給自足，另還有感知系統、指管系統，以及多項科技技術移轉、工業合作。

至於民眾黨團擬自提國防特別條例草案，王定宇提醒，國防外行還可以多溝通，但法律總該是黃國昌的本行，根據憲法與相關釋案，預算編列屬於行政權力，怎會有立法院意圖編列特別預算或特別條例？呼籲「不要老是用違憲的方式，去合理化自己的行為」。

關於國防部下週將針對1.25兆元國防特別條例草案進行秘密報告，王定宇表示，該會議早在過去十天前便已討論並於上週確定，並非因特定立委言論而臨時安排，國防部長顧立雄已與自己溝通，願意向委員會進行說明。

王定宇強調，該預算涉及與友盟國家長期的密集討論，包含高度敏感的技術移轉與協助；在尊重友盟態度的前提下，透過溝通讓在野黨了解預算內容，以期讓提升2300萬人安全的特別條例草案能儘速付委。

