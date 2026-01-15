批黃國昌快閃訪美沒必要！陳揮文開嗆：你在亂甚麼？

政治中心／劉宇鈞報導

民眾黨主席黃國昌近日率團訪美，稱要談關稅及國防議題，但返台後開記者會說明時，卻未透露太多細節，引發議論。媒體人陳揮文今（15）日說，黃國昌此行真的沒必要，且他合理判斷，不可能是美方邀請黃，「我認為這個叫做黃國昌之亂」。

陳揮文在直播中表示，「黃國昌你在亂甚麼？」，黃國昌這次快閃美國，參訪時間很短，他想請問一下，是黃自己要去美國？還是美國邀請黃去的？這是關鍵，「是美國邀請你去的，還是你自己舉手跟美國說我要去訪問？」。

陳揮文分析，應該是黃國昌自己要去的，如果是美國正式邀請黃去訪問，怎麼可能只安排這麼短的行程，光搭飛機來回的時間就很長了，「我合理的判斷，不可能是美國邀請黃國昌」。

陳揮文直言，現在是立法院的會議期間，正在審中央政府總預算、國防特別預算，黃國昌不僅是黨主席，還是黨團總召，這樣跑去美國一趟，怎麼可能是美國邀請的，如果有相關的問題要問，美國在台協會就在內湖，黃去內湖就好了啊，跑一趟美國幹甚麼？難道是很喜歡坐飛機？

陳揮文強調，他不相信是美國正式邀請黃國昌，黃此行真的沒有必要，如果是黃主動跟美方表達想去，他實在很想問「何必呢？」，這樣千里迢迢跑一趟，目的是甚麼？達到了甚麼效果？「我認為這個叫做黃國昌之亂」。

