批黃捷「心衛狼案消失」 脆友秒被封鎖 網炸鍋：同理心呢

高雄市政府爆發心衛中心官員何建忠性侵醜聞，對象竟是列管輔導的弱勢少女，令人髮指，當局被爆「封口半年」，更引發輿論炸鍋。Threads有網友質疑綠委黃捷選區在苓雅，卻沒關心苓雅分區的心衛狼案，結果發現他竟秒被黃捷封鎖，脆友炸鍋砲轟黃捷沒同理心。

近日有脆友發文質疑，很想請教一個問題：高雄市衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行祕書何建忠，這次犯下如此道德淪喪、天理難容的心衛之狼社會事件，我們看到許多立委非常激動地質詢衛福部官員，但請問身為高雄區域立委，選區更是包含苓雅區的黃捷，怎麼連人影都看不到？甚至連公開發文批評都沒有？「妳甚至還是台大公衛的欸！」該脆友痛批，「現在是因為發生在高雄，所以苗頭不對就不用站出來發聲了嗎？」

發文沒過一天，該脆友就秀截圖指出：「黃大立委的應對方式，是直接把我封鎖！我快笑死了，這就是民進黨的立委嗎？」

直播主「高雄林小姐」在其直播節目談及此事，她傻眼直呼「有同理心譴責一下很容易的，不懂為什麼要選擇更容易的封鎖網友？」

脆友留言「好誇張！民進黨通常講不過別人的話就會封鎖，這就是他們所謂的言論自由？」、「她就只會開鎖，就別為難她了」、「沒一個綠營立委出來譴責，號稱女權的范姓立委也安安靜靜，通通當沒事一樣」。

