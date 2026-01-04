批黃榮利與「背離民進黨者」互動 蔡易餘秀黨證喊：只有我能團結嘉義

民進黨嘉義縣長擬參選人蔡易餘質疑對手黃榮利，與背離民進黨人士互動，並強調只有自己才能團結地方贏得選舉。（圖／CTWANT攝影組）

民進黨今（4）日舉辦嘉義縣長初選提名政見會，擬參選人蔡易餘與黃榮利同台交鋒，場內火藥味十足。蔡易餘直指黃榮利初選期間與部分曾拒絕黨內初選結果、甚至背離民進黨的人士往來密切，質疑其是否真能代表民進黨出戰縣長選舉，並當場高舉黨證強調「只有我能團結嘉義」，雙方展開激烈交鋒。

蔡易餘指出，自己自18歲加入民進黨以來，始終只支持黨所提名的候選人。他質疑，黃榮利身邊助選者中，包含曾拒絕初選結果、自行參選，甚至曾背離民進黨的人士，若黃榮利獲得提名，未來又要如何整合地方、領導嘉義縣選舉。

廣告 廣告

他強調，他不會以派系語言分裂嘉義，並批評黃榮利相關言論恐加深地方對立，不利於民進黨後續團結勝選。他指出，現任縣長翁章梁上任後推動縣政轉型，啟動嘉義「黃金十年」，自己若能勝選，將接力加速轉型進程，「嘉義的黃金十年，讓易餘來承擔」，並表示自己已做好承擔責任的準備。

對此，黃榮利回應表示，自己一路追隨賴清德總統，不論過去初選或現在，立場一貫清楚，無需被質疑政治正當性。他強調，自己民國82年加入民進黨，至今已有35年黨齡，未來若是勝選，規劃提出多項政策主張，包括三年清償地方債務、上任第四年普發現金、65歲以上長者健保費全免，以及導入AI科技建設等，盼持續為嘉義服務。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

工作4年多！她意外得知「菜鳥同事薪水」傻眼 網嘆是常態：資歷已經不值錢

停在路邊車格內也遭開單！車主「1疏忽」1200元沒了 網驚：第一次知道

A-Lin哼「那魯one那魯two」爆紅！ 7-11門市貼自帶BGM標語