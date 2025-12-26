一批龍蝦遭竊竟動員FBI等三家聯邦機構追查 美國物流貨物竊盜問題有多嚴重

一批市值約40萬美元、折合新台幣約1300萬元的龍蝦貨件，原定配送至伊利諾州與明尼蘇達州多家Costco分店，卻在運送途中遭不明人士攔截劫走，至今下落不明。案件已引起聯邦執法單位介入調查，也再度凸顯美國近年日益嚴重的組織性貨物竊盜問題。



根據芝加哥電視台WFLD報導，負責該批貨物運輸的物流公司Rexing Companies總部位於印第安納州，其執行長狄倫．雷克辛（Dylan Rexing）受訪時指出，龍蝦是在麻薩諸塞州湯頓市（Taunton）完成裝運後出發，但車輛並未如期抵達目的地，途中即發生貨件遭劫事件。

FBI展開調查，但尚未有進度



雷克辛表示，從犯案手法與目標判斷，這起案件高度疑似由專門鎖定高價值商品的組織性貨物竊盜集團所為。他強調，類似犯罪並非單一事件，而是遍布全美的結構性問題，不僅直接衝擊企業營運成本，也可能轉嫁到終端消費者身上，進一步推升商品售價。

目前，美國聯邦調查局（FBI）已針對這起龍蝦貨件失竊案展開調查，但截至目前尚未公布任何嫌疑人或逮捕進展。相關單位正持續追查貨物流向與可能涉案的犯罪網絡。

事實上，美國政府近年已將貨物竊盜視為影響供應鏈安全的重要威脅。今年稍早，美國國土安全調查局（HSI）啟動名為「沸點行動」（Operation Boiling Point）的全國性執法計畫，鎖定組織性零售與貨物犯罪。HSI在行動說明中指出，貨物竊盜每年對美國經濟造成的損失，估計介於150億至350億美元之間。

HSI進一步說明，這類犯罪集團往往在貨物運輸過程中下手，常見地點包括入境港口、卡車休息站、貨運鐵路沿線，以及供應鏈中的各個物流節點。即使部分集團並未直接參與零售端犯罪，也可能與負責收購贓物的地下銷贓管道有所連結，使非法商品得以流入市場。

美國運輸體系貨物竊盜風險持續升高



在政策層面，美國交通部於今年9月發布資訊徵求公告，向執法機構、運輸業者、貨運承運商、產業相關利害關係人及一般民眾蒐集意見，評估如何強化供應鏈防護機制，以因應日益頻繁的貨物竊盜事件。

美國交通部在徵求文件摘要中指出，貨物竊盜已成為美國運輸體系中持續升高的風險來源，每年造成數十億美元的經濟損失。相關犯罪型態不僅包括在卡車休息站或複合式物流中心直接竊走拖車、貨櫃或整車貨物，也涵蓋由組織犯罪網絡策劃、分工明確的高度協調行動。官方評估認為，這些行為除了干擾供應鏈運作，也可能在部分情況下，為毒品走私、仿冒品流通與人口販運等其他跨國非法活動提供資金來源。



