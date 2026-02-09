批《世紀血案》導演玩文字遊戲 王義川：後續不製作就公開燒掉

綠委王義川。(記者董冠怡攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕電影《世紀血案》爆發爭議，對此，民進黨議員王義川今天陪同黨內議員擬參選人登記初選時表示，導演徐琨華說不參與後續製作，此番言論是在玩文字遊戲，就算徐退出，還會有其他人接手，如果後續不製作，那些做的片都拿出來公開燒掉。

王義川表示，前一部電影想要摧毀前總統李登輝，這一次要摧毀史明、林義雄，這種人有良心嗎？徐琨華說不參與後續製作，那就別人後續製作就好了啊，「供蝦米肖話！(指胡說八道)」不然就出來說，你們以前拍的片都拿出來公開燒掉。

王義川揚言，《世紀血案》只要上架，就會發動全民抵制播映的電影院，並再批徐琨華的發言根本「莊孝維」，即便徐不參與後製，背後出錢的人參與咧？花費五千餘萬元，後續不製作，是在騙人？

他怒斥，這些中國人拍這些電影，就要摧毀台灣的民主，「用台灣的民主摧毀台灣的民主，正是阿共仔長期在做的事」，所以不要說什麼後續不製作，如果後續不製作，那些做的片都拿出來公開燒掉，以為民眾看不懂嗎？還玩文字遊戲，笑死人。

