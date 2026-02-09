批《世紀血案》篡改歷史記憶 林楚茵嘆：台灣轉型正義仍步履維艱

民進黨立委林楚茵、吳沛憶在台灣駐波蘭大使劉永健陪同下，參訪Auschwitz-Birkenau奧斯維辛集中營。（合成圖片／翻攝林楚茵臉書）

取材46年前「林宅血案」的電影《世紀血案》因諸多爭議引發軒然大波，正在波蘭參訪Auschwitz-Birkenau奧斯維辛集中營的民進黨立委林楚茵發文感嘆，台灣的轉型正義仍步履維艱。她更強調，「台灣絕不容許威權遺毒與外來極權，竄改歷史記憶、洗白國家暴力」。

林楚茵透過臉書表示，在接近零度低溫中，她與立委吳沛憶、台灣駐波蘭大使劉永健參訪波蘭Auschwitz-Birkenau 奧斯維辛集中營，在館方安排下於紀念冊簽名留念，心情格外沉重。

廣告 廣告

林楚茵提及，納粹曾以國家之力，在這裡系統性屠殺超過1百萬名猶太人。戰後，德國選擇正視歷史，補償受害者、追究加害責任、清查並追討不當黨產，並將遺址保存為教育與紀念場域，提醒世人：悲劇不能再度重演。

林楚茵說，去年是奧斯維辛解放80週年，多國領袖出席紀念儀式，卻刻意不發表演說，將麥克風留給5位倖存者，讓真正的見證者親口述說歷史。

「反觀台灣，轉型正義仍步履維艱。」林楚茵感嘆道，國民黨近日修法讓不當黨產復活、黨國「復辟」，中正紀念堂至今仍是威權崇拜的象徵。

林楚茵續指，更諷刺的是，電影《世紀血案》在當事人林義雄仍在世的情況下，未經同意擅自替其發言、改寫悲劇，還夾帶中共文化滲透，試圖重塑台灣的歷史記憶。「忘記歷史的人，注定重蹈覆轍。台灣絕不容許威權遺毒與外來極權，竄改歷史記憶、洗白國家暴力」。

民進黨立委林楚茵（右2）和吳沛憶（右1）在台灣駐波蘭大使劉永健（左1）陪同下，參訪Auschwitz-Birkenau奧斯維辛集中營。（圖／翻攝林楚茵臉書）



回到原文

更多鏡報報導

林宅血案之謎／《世紀血案》外流劇本影射史明涉案 與情報頭子汪敬煦說法不謀而合

林宅血案之謎／3死1重傷！消失的關鍵80分鐘 案發時間軸一次看

林宅血案之謎／3死1重傷！消失的關鍵80分鐘 案發時間軸一次看

41歲女星閃離富商「變這樣」！徐寅永暴肥10公斤 親吐整形副作用：假體全拆了