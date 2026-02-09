批《世紀血案》「踐踏台灣人」李遠說重話：非常不妥、可惡、可怕

文化部長李遠。（資料照片） 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞] 逕自宣稱改編「林宅血案」的電影《世紀血案》近日被踢爆開拍至今從未知會當事人、前立委林義雄及家屬，加上部分演員受訪時的爭議言論，引起社會輿論譁然。對此，文化部長李遠8日受訪時直言，這是踐踏台灣人，非常不妥、非常可惡，而且非常可怕。

李遠提到，大家都知道美麗島事件，加上林宅滅門血案，對台灣來講是非常悲哀的一個悲劇，所以他很難想像，有誰有能力來處理這個東西，所以他非常懷疑這整個東西。它並沒有取得受害者家屬的同意，演員也有被欺騙，所以就法律面來講，它非常有問題。而就動機來講，這組人過去拍過的電影《幻術》，就抹黑了前總統李登輝，也抹黑了歷史。

李遠指出，轉型正義在台灣一直推不太動就是因為我們一直被阻止了解真相，到了下一代的人，對於這種事情就會以為是一個很普通的事情，其實林宅血案在台灣的歷史上是非常非常重要的一個滅門血案，不能夠隨便詮釋。至於導演與製片商是不是跟中國有關？李遠則說，雖然不確定但以之前2019年的《幻術》來看，是非常藐視台灣人，而且是貶抑台灣人的。

李遠表示：「你可以從他這個動機來看這一部，若真的拍出來，我完全相信他是又是再一次的踐踏台灣人、傷害台灣人，而且藐視我們的歷史，修改我們的歷史。」並強調，雖然在台灣拍電影本來就不用報備，而且上片時也沒有審查制度，但這個片子非常有問題，因為他沒有取得當事人的同意，跟演員之間也有欺騙、糾紛，他覺得「非常有法律上的問題」。

