批「全民安全指引」恐嚇人民挨轟 李明璇再嗆：國防部應感謝我宣傳

面對因批評全民安全指引遭抨擊，國民黨前發言人李明璇反嗆，國防部應該感謝她，替這本橘色手冊做有效宣傳。（合成畫面／取自李明璇臉書）

國防部印製新版「全民安全指引」手冊並陸續發放給全台民眾，內容提到，任何關於國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息，引來國民黨前發言人李明璇批評，「不投降從來不是個負責任政府該做的事」，遭綠營抨擊。對此，李明璇再度發文表示，國防部應該感謝她，替這本橘色手冊做有效宣傳，但她強調老百姓要的不是手冊，而是避免戰爭、守護和平的政府，「賴清德只剩製造恐懼的工具」。

國防部花費6千多萬印製的新版「全民安全指引」手冊，除了遭在野質疑是浪費公帑，也因內容指任何關於國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息，遭李明璇批評，「不投降從來不是個負責任政府該做的事」，引發各界熱議。

對此，國安會副秘書長林飛帆昨說明，瑞典從1943年起每年都做更新，每本手冊核心就是「瑞典不會投降」，因此在「全民安全指引」將這段話放進去也是接軌國際，也象徵台灣人有非強自我保護及協護身旁彼此的決心，這對國際也是重要訊息。

林飛帆表示，自己並不知道李明璇在影射、代表什麼意義，或是暗示什麼想法，但推廣「全民安全指引」不外乎就是希望全民都能夠有充分資訊，當危機發生，極端狀況下如何保護自己。

李明璇隨後則發文反擊，國防部應該感謝她，這麼認真研讀，免費幫這本橘色手冊做了最有效的宣傳，開箱一出，難怪林飛帆說「很多人在問怎麼拿」。但很遺憾，手冊才剛普發下去，民眾一收到卻是罵聲連連，被當廢紙丟回收。市場反應不是很好。

李明璇接著說，翻開手冊會發現，老人家還是被要求下載app、註冊帳號才能看到避難所在哪裡，更妙的是，手冊第2頁自己告訴你「危機時可能會斷電斷訊」，卻整本塞了將近10個QR code，讓她不禁質疑，「戰爭來臨是要怎麼掃描？」

李明璇分享，有一位剛與林飛帆合照的阿嬤坦言，她看不懂手冊內容，當被記者詢問戰爭來臨時該怎麼準備？阿嬤說：「最好是不要來，看了也沒有用。要怎麼準備，走也走不了，要去哪裡？」阿嬤的一句話，道破千千萬萬台灣人的心聲。

李明璇表示，台灣人民不希望戰爭的，老百姓要的不是一本手冊，而是一個能避免戰爭、守護和平的政府。台灣不應該是大國競爭下的犧牲品，把自己國家逼往兵凶戰危的險境。她也批評賴清德沒有領導的能力，只剩製造恐懼的工具。



