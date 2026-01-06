批「台獨金孫變龜孫」 國民黨：為什麼不敢繼續推動修法？

國民黨表示，奉勸賴清德，若真要強推兩國論、遂行務實台獨，就別說一套、做一套，否則台獨金孫只會變龜孫，成為全國人民甚至國際社會眼中的笑話！（圖／報系資料庫）

民進黨立委林宜瑾日前提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，獲多名綠委連署，5日被爆默默撤案，引發議論。對此，國民黨5日表示，「台獨金孫變龜孫！」賴清德子弟兵兩國論修法，只撐2天火速撤案。並指出，要問賴清德：「是不是你要求林宜瑾撤案？」、「既然自稱務實台獨，為什麼不敢繼續推動修法？」

國民黨於臉書表示，「台獨金孫變龜孫！」賴清德子弟兵兩國論修法，只撐2天火速撤案。兩天前，賴清德嫡系子弟兵林宜瑾高調宣稱，將提案把《兩岸人民關係條例》改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，赤裸裸推動「兩國論」。

國民黨指出，眼看輿論強烈抨擊，綠營自己人也看不下去，林宜瑾不但被抓包火速撤案，又辯稱「沒有成案何來撤案」，完美演繹民進黨瘋起來，連自己都可以切割！更諷刺的是，先前英系立委蔡易餘的類似提案，好歹還撐了七天，如今賴清德嫡系的林宜瑾，兩天就撤案，還不敢認帳。

國民黨表示，要問賴清德：「是不是你要求林宜瑾撤案？」、「既然自稱務實台獨，為什麼不敢繼續推動修法？」。如果賴清德拒絕承認，甚至也認為林宜瑾並非撤案、只是未成案，那就請賴清德及民進黨全力支持林宜瑾，立刻在立法院提案、盡速排審，全國都在等！

國民黨說，奉勸賴清德，若真要強推兩國論、遂行務實台獨，就別說一套、做一套，否則台獨金孫只會變龜孫，成為全國人民甚至國際社會眼中的笑話！

