批「徒手攀台北101」違反工安遭網灌爆 工傷協會7點聲明：人命不該雙重標準
▲ 圖／資料照
台北市 / 吳欣蓉 綜合報導
美國極限攀岩好手Alex Honnold昨(25)日徒手攀登台北101，並透過Netflix直播全球，僅花91分鐘就順利攻頂。不過，工傷協會就發文批評這活動是「把人命當宣傳素材」，怒斥台北市勞動局怎會同意舉辦，是在公然違反工安？反遭網友灌爆，工安事故與極限運動不能相提並論。對此，工傷協會也發文回應了。
工傷協會表示，從未否認攀登者的專業與能力，也從未主張「任何人都能上去爬」，指出這名攀登者是世界級的極限攀岩者，擁有極高的專業能力、長時間訓練、反覆場勘與評估，這一點沒有任何爭議，也不是批評重點，從未說他「不專業」，更沒有將他與一般工地勞工做能力層次的對比。專業能力與公共風險管理是兩個不同層次的問題。
工傷協會強調，爭議的不是「他是不是工人」，而是「這是不是被制度化、被宣傳的高風險行為」，要討論的不是「極限運動該不該存在」，而是當極限運動被放在城市核心地標，被企業、平台、甚至公部門協調、宣傳、放大，成為一種公共事件與品牌行為，就不再只是「個人私下冒險」，而是進入公共治理與社會示範的範疇，這正是他們關心的交集點。
工傷協會指出，切結書、風險自負不能消滅公共責任，確實極限運動常伴隨切結書、風險自負條款，但在法律與公共政策上，「風險自負」不等於公共空間可以無條件放行；地標建築可以完全不被檢視；監管機關可以完全不必說明角色與責任，否則任何高風險活動，只要一句「他自己願意」，就可以跳過所有公共討論，這本身就是危險的邏輯。
工傷協會表示，沒有把「極限運動和工安事故畫上等號，談的是「價值衝突」與「示範效果」，核心問題是當一個社會長期面對「高空墜落職災死亡居高不下」，卻同時高調讚頌「無任何防護的高空行為」，這樣的價值呈現，是否矛盾？不是在禁止極限運動，而是在問「誰被讚美？誰被檢討？誰被說成『自己不小心』？」
工傷協會認為，專業、嚴謹、反覆演練正是他們長期要求工安該有的標準，很多留言其實點出一個關鍵事實，這次攀登之所以成功，是因為高度專業、反覆測試、嚴謹規劃、不便宜行事，他們完全同意，所以才要問為什麼這樣的標準，在工地現場卻如此稀有？為什麼勞工常被要求「快一點、便宜一點、撐一下」？強調批評的不是專業，而是雙重標準。而討論政府角色，不等於否定極限運動本身，提及台北市勞動局與中央職安署，不是因為「把爬山、登百岳都歸勞動局管」，而是因為當事件被包裝為城市行銷、國際宣傳、公共活動，政府是否有說明其角色與監理邊界的責任？這是一個制度問題，不是情緒問題。
工傷協會重申，不是反運動，也不是蹭流量，他們是一個長期處理工傷、職災、過勞、墜落死亡的團體。看到的是同樣的高度、風險，在不同身份下，被完全不同地對待與敘事。提出這個問題，不是為了製造對立，而是希望社會能夠誠實面對我們究竟在讚美什麼？又忽略了什麼？如果這場討論，能讓更多人理解「風險可以被管理，專業值得尊重，但人命不該被雙重標準對待」那麼討論本身就有其公共價值。
