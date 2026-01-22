批「狼教練」查詢平台製造假安心 范雲點出制度破口仍在

照片來源：范雲國會辦公室

立法委員范雲今（22）日於臉書發文指出，史上最長寒假將至，許多家長正忙著為孩子安排運動營隊，但「不適任教練」的制度破口仍然存在，讓家長都在擔心「我們孩子的教練，真的安全嗎？」為此，范雲今早偕同立委張雅琳、陳培瑜，以及人本教育基金會召開記者會，呼籲剛成立的運動部，儘速補齊「狼教練」制度破口，給孩子一個安心、快樂學習運動的環境。

范雲回顧，她自2024年暑假起即指出，營隊制度是狼師、狼教練的破口，因為誰都可以辦營隊，不用立案、不用檢查老師和教練資格，因此催生「兒童工作證」制度。她直言，若在《兒少權法》修法時納入法源，制度就能執行，然而「兒童工作證」至今仍尚未上路。

范雲進一步指出，目前運動部管控教練資格的機制，僅依據一項非法律位階的「特定體育團體建立運動教練資格檢定及管理辦法」，她在記者會中特別點出其中2個重要漏洞。首先是查詢平台製造「假安心資訊」，運動部目前建置「涉及違法事件不適任教練資訊專區」，實際上僅是一個「查詢平台」，只是單純連結司法裁判書或懲戒公報，與真正的「教域領域不適任資料庫」完全不同。

范雲說明，這個「查詢平台」無法連結其他有匿名的司法案件或行政調查結果，導致容易讓民眾產生危險的錯覺：「在平台上查不到資料，就以為教練沒問題，但實際上可能只是案件沒被連結。」她認為，這種「假安心」比「沒得查」更危險。

范雲也指出，「不適任資料庫」雖然內容最完整，但卻不開放一般民眾查詢，即使狼教練名單已在其中，民眾仍查不到；讓家長在為孩子挑選營隊、老師與教練時都只能靠運氣。

第二個漏洞是無法可管的「非特定體育團體」，范雲說明，目前管理辦法僅限於全台70個「特定體育團體」，例如足球、籃球、排球等，但是其餘未被列入的體育項目，則完全無法可管。

范雲舉例說明，她的辦公室曾接獲陳情，有曾因性侵未成年者遭判刑的圍棋教練，服刑期滿後至今仍能持有教練證，並在民間教室持續教學、繼續接觸未成年者，但礙於現行法規，竟無法要求相關協會撤銷其證照。

對此，范雲提出兩項具體改革方向，第一是整合資料庫與查詢平台；她表示，「該修法就修法」，各領域資訊應互相整合，在法律授權下建立完整、開放且全民可信賴的保護網。

「第二是推動兒童工作證制度。」范雲指出，這是她與人本教育基金會推動多年的重要計畫，應儘速修改《兒少權法》並確實執行，如此一來，未來不論教練是否具有專業證照，只要工作內容會接觸到兒少，就必須先取得兒童工作證。

范雲強調，透過這張工作證，才能確保所有接觸孩子的工作者沒有侵害兒少的紀錄，做到實質保護兒少。她最後表示，守護兒童安全不能有灰色地帶，自己將持續監督運動部與衛福部，讓民眾與家長不再提心吊膽。

