批「眷改條例」為個案修法違反平等原則 卓榮泰宣布：不予副署

台北市 / 武廷融 綜合報導

國民黨立委羅智強日前提案修「國軍老舊眷村改建條例」三讀通過，行政院長卓榮泰今(6)日指出，這是完全針對特定的個案修法，明顯違反平等的原則，且侵犯行政院依照憲法形成施政計畫，因此基於《憲法》賦予行政院院長的副署權，決定不予副署。

羅智強提案「國軍老舊眷村改建條例」修正案，將老舊眷村定義時限從「民國69年」大幅放寬至「民國85年」，並新增「且有改建之必要」條款，引發圖利爭議，不過仍在藍白聯手下三讀通過。立法院已在1月28日將三讀咨文送抵行政院，10天公布期限今日屆滿。

卓榮泰今日表示，立法院「國軍老舊眷村改建條例」的修正，是完全針對特定個案所為的一個修法動作，明顯違反了平等的原則，更無視於已經確定的司法判決，同時對老舊眷村改建基金財務也造成負擔。卓榮泰指出，該修正案更是嚴重侵犯行政院依照憲法形成施政計畫，且編列跟提出預算的專屬權。

卓榮泰強調，為了捍衛《憲法》的平等原則跟權力分立原則，他基於《憲法》賦予行政院院長的副署權，決定這次的「國軍老舊眷村改建條例」修正「不予副署」，這是一個重大的決定。

