批《自由》敗類 鄭麗文：我沒要選舉，個人民調影響選情言之過早

國民黨主席鄭麗文今（9日）接受網路節目專訪，談到最新黨主席民調下跌，她表示，個人沒有要選舉、抗壓力很高，對她有多大的批評、壓力，都可以放心，如果扛不住壓力、沒有擔當，才會導致更大負評，也認為依此評估國民黨選情言之過早。她並批《自由時報》在國共智庫論壇、鄭習會新聞上編故事、是沒良知與羞恥的「新聞敗類」。

《美麗島電子報》今（2）日公布最新1月國政民調，調查民眾對國民黨主席鄭麗文的信任度，結果顯示，僅28.7%民眾表示信任、53.5%表示不信任，鄭麗文的不信任度甚至高於國民黨本身；且從她3個月前上任至今，負面評價遽增20.3個百分點，連泛藍民眾、小草對她的負面評價都成長15到20個百分點。

鄭麗文中午接受網路節目專訪說，她的抗壓力很高，短期內可預見未來沒有要參與選舉，不用那麼關注個人民調，如果因為批評與壓力改變初選程序，才會有更大怨言與更多負評。她認為，這份民調對國民黨選情的影響也言之過早。

鄭麗文也說，她接觸到泛藍支持者，感覺到大家還是對她愛護、照顧也表達力挺，這才是她承擔壓力、不悔不怨的最大力量。她自認方向正確，堅持有理，會持續走下去。

針對《自由》報導國共智庫論壇北京在最後關頭突然拉高接見層級，改由習近平二把手、中國政協主席王滬寧接見國民黨副主席蕭旭岑一行，王也在會中強硬定調，「框架和平的基礎，必須是以中國的統一為指針」，「不容模糊地帶」、「期勉國民黨以此為目標確實努力」，鄭麗文說，這是《自由時報》編故事、捏造新聞，跟北胡說八道、胡謅亂寫，公然寫小說。

她說，國共智庫論壇與「鄭習會」相關新聞，《自由》編過多少錯誤、自相矛盾的新聞，稱其完全沒有良知與羞恥的「新聞敗類」，但長期看三民自的、搞不清楚狀況的外國友人還以為寫是真的，她還需要花很多力氣，澄清子虛烏有，批《自由》亂編台詞、玩成這樣，讓她瞠目結舌。

她說，現在資訊爆炸時代，她不會被各種居心、訊息左右，國民黨有核心理念，絕對不會「父子騎驢」。

