批《財劃法》獨厚台北 邱議瑩：柯志恩只顧黨意、惡法對高雄不公

國民黨與民眾黨二度聯手在立法院修《財政收支劃分法》，引發熱議。對此，行政院長卓榮泰表示，將讓中央窒礙難行，且預告周四院會將會通過政院版。立院南部綠委今（19）聯手召開記者會，表達南部縣市的心聲，以及對政院版的支持。立委邱議瑩挺身為高雄發聲，更嗆問欲參選高雄市長的國民黨立委柯志恩：「要跟著國民黨走，支持對高雄極度不公平的財劃法修正案嗎？」

邱議瑩批評，《財劃法》獨厚台北市，以統籌分配款為例，台北市分配到707億，高雄只有507億，但高雄市土地面積比台北大11倍，人口多了20萬，工廠又大部分在高雄，質疑台北市憑什麼分配到這麼多錢？她呼籲修法要拿掉獨厚台北的心態，好好思考如何照顧中南部。

以行政院主計總處統計的「全台工業跟服務業生產總額」為例，邱議瑩指出，全台灣是42兆新台幣，按照財劃法分配比例，台北市可以分得9.5兆，而高雄市分到4.7兆，但原因是「台北比較會招商嗎？」她說其實並不是，是因為「這些公司的營業總部設在台北，稅款就直接分配到台北市」，但汙染留在高雄、屏東等中南部縣市。

邱議瑩支持行政院提出新的修法分配版本，更強調「要把營業稅額分配比例檢討修正，讓真正有汙染的地方、承擔國家重工業發展的城市，應該要被合理對待」，還補充說「人口多、高齡人口多、土地面積大，甚至周邊海洋維護都要納入新修法版本」。

邱議瑩更點名柯志恩，批評她支持「獨厚台北市的版本」，只顧跟著國民黨黨意走，修惡財劃法對高雄造成極度不公平。她也補充自己提出的修法版本，包含過4大方向：「分配計算更公平、鼓勵縣市永續發展、補正藍營版算式錯誤、6都平衡城鄉共榮。」

