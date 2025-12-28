批「賴氏憲法」恐嚇人民 吳宗憲揭清德宗雙標：賴政府卡自己

賴總統喊話國會盡速審查總預算，立委吳宗憲批評雙標，民進黨政府不要自創「賴氏憲法」。（圖：吳宗憲臉書）

賴總統利用出席客家貢獻獎典禮機會，呼籲國會盡速審查總預算，國民黨立委吳宗憲在臉書批評，民進黨政府不要自創「賴氏憲法」，民進黨連續7年「跨年」審預算，憲法根本沒有寫「12/31審完預算」，新計畫之所以還沒審，是因為行政院帶頭違法，堅持不編列三讀通過法律所需預算。是賴政府卡自己，而不是立法院卡它。

吳宗憲指出，民進黨自己連續7年「跨年」審預算，包括「2017：1/19三讀、2018：1/30三讀、2019：1/10三讀、2020：1/20三讀、2021：1/29三讀、2022：1/28三讀、2023：1/19三讀」，過去25年間，只有4次預算在年底前審完，甚至民國96年，總預算一路拖到6/15才三讀。「請問賴總統，過去7年民進黨完全執政，難道每一次都違憲？每一次都沒資格談憲政？然後，到了藍白兩黨，突然就違憲？」

吳宗憲表示，《預算法》51、54條，寫明了「不能如期完成」的跨年補救機制，就沿用上期預算、如實動支；簡單說，法律早就預設「審不完」的解決方案，國家根本不會停擺，更沒有違憲的問題，但賴清德卻刻意張冠李戴，無限上綱成憲法，只為了恐嚇人民、情勒在野黨。

吳宗憲表示，預算都是人民辛苦血汗、繳的納稅錢，本來就應該被認真審查，請民進黨政府不要自創「賴氏憲法」嚇人民、罵在野，憲法也不是你想用就拿來用，不想用就當不存在，甚至還可以不經過修憲、制憲，就直接自創「賴氏憲法」。