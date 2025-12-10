批「鄭習會北京開條件」為瞎編虛構 鄭麗文：不須有任何條件與矮化

鄭麗文表示，「我們不需要有任何的條件，不需要有任何的自我矮化」。因為「九二共識、反對台獨」就是最堅實的政治基礎，沒有再有什麼另外的條件。（圖／周志龍攝）

針對《自由時報》連日來大肆散播「鄭習會北京開條件」等報導，中國國民黨主席鄭麗文今（10）日主持中常會時表示，該報導通篇瞎編虛構。兩岸有共同的願望，都希望能夠和平、和解。「我們不需要有任何的條件，不需要有任何的自我矮化」。因為「九二共識、反對台獨」就是最堅實的政治基礎，沒有再有什麼另外的條件。

鄭麗文表示，中午她與駐台歐洲各國代表午宴，午宴結束時，她特別表達希望跟各國的代表更直接溝通的管道，有任何的意見都可以直接跟她溝通。原因就在於這兩天自由時報刊登子虛烏有的報導，編故事說鄭習會的時程訂好了，國民黨副主席跟對岸的主任會談，內容甚至比國民黨更清楚，猶如在平行時空，甚至還煞有介事說了三個鄭習會應該要滿足的條件。

鄭麗文澄清，整篇報導全部瞎編，如此沒有新聞道德底線，她也請文傳會主委吳宗憲發正式的律師函，要求澄清、保留法律追訴權。

鄭麗文表示，萊爾校長再度的啟動它的機制跟供應鏈，先放假消息，其他媒體就根據自由時報子虛烏有的報導開始編故事，接著民進黨的側翼名嘴政治人物就開始評論，從頭到尾全部虛構，凸顯了綠營的心虛與緊張，除了用奧步沒有其他的方法。更何況兩位副主席到對岸與宋主任見面時，民進黨根本還沒有提國防特別預算，哪來的條件說？

鄭麗文指出，今天國民黨要在臺灣發揮關鍵影響力，締造兩岸和平，改變兩岸兵凶戰危的這條不歸路，要走和平共榮的道路。最近這一個多月來，她馬不停蹄地見了各國的駐台代表、重要智庫及各國主要媒體，感受到長期以來他們所累積的，對國民黨錯誤的印象成見，以及民進黨不遺餘力的抹黑，但是國民黨不會退卻，一定會竭盡所能向國際社會說明國民黨的主張、立場與價值，就是因為她深信這不只是符合臺灣2,300萬人的利益，也符合整個地球村跟國際社會共同的期待。

鄭麗文表示，兩岸和平至關重要，國際社會非常關注在意，絕對不能冒險在兩岸發生任何的軍事衝突。臺澎金馬必須扮演這個關鍵角色，在臺澎金馬真正有能力發揮政治影響力的政治團體，就是中國國民黨，所以國民黨的責任重大，使命非常重要，完全合乎所有國際社會的期待。

鄭麗文也強調，兩岸和平不只關乎兩岸人民，也希望得到國際社會的支持跟祝福，兩岸的和平才能有序與穩定，不會因為臺灣內部的政黨輪替，曾經八年馬總統的和平跟繁榮，立刻歸零化為烏有。令人遺憾痛心的是，從中挑撥破壞，見不得兩岸好、不願看到兩岸和平的，就是台灣自己的執政黨，不惜造謠抹黑、挑撥生事，用如此卑劣的手法。

鄭麗文特別向中常會報告，自由時報完全編故事，兩岸都希望和平、和解，不需要有任何的條件，不需要有任何的自我矮化。

鄭麗文並指出，馬總統執政八年和平穩定繁榮，期間軍購也從來不會成為爭議話題，二次世界大戰後，在臺灣難道不正是中國國民黨才是國防力量最堅實的後盾跟支持的力量？所以不需要擔心外界的見縫插針，惡意扭曲。

鄭麗文也向國際社會說明，面對錯誤報導與民進黨的謊言供應鏈，即便國民黨全力澄清，難免會有人寧可信其有，長此以往累積了很多的成見，無助於兩岸的互相瞭解，無助於兩岸的和平，令人感到居心叵測。

最後，鄭麗文表示，「面對來自尤其是我們內部的各種障礙，要堅定我們的步伐，因為這才是真正國際社會所期待的，畢竟只有和平，臺灣才有未來，臺灣的年輕人才有未來」。

