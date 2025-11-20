批「鄭黃會」令人失望 徐國勇直言：對國家沒助益的會談

談及藍白「鄭黃會」，民進黨秘書長徐國勇批評，是一場對國家沒有助益的會談，令人失望。（資料照片／林煒凱攝）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨天進行高峰會談，民進黨秘書長徐國勇今天（20日）表示，「鄭黃會」沒有談到台灣安全、區域安全相關論述，淪為攻擊民進黨，這是對國家沒有助益的會談，也讓國人非常失望。

徐國勇指出，當中國在對台灣各種脅迫，甚至對區域安全構成緊張情勢時，鄭麗文和黃國昌其實可以有些著墨，但很可惜兩人會談淪為攻擊，對國人來講，「藍白合」是極為失敗的會談。

徐國勇表示，藍白要怎麼合都不知道，尤其國民黨在大罷免的時候，利用違反個資法甚至被法院起訴的偽造文書等等，還有過去黃國昌對國民黨相關的攻擊，曾說這一輩子以要消滅國民黨為職志的這一些，怎麼都不談一下？

徐國勇認為，鄭黃會是一場失敗的會談，沒有提到台灣安全、以及為區域安全來做相關論述這種格局令人失望。



