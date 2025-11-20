批「鄭黃會」各懷鬼胎 吳思瑤指鄭麗文、黃國昌「背叛履歷」豐富

對於藍白「鄭黃會」，民進黨立委吳思瑤批評，「互相利用，各懷鬼胎」。（資料照片／鄒保祥攝）

國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌的高峰會昨天（19日）登場，引發討論。民進黨立委吳思瑤在臉書上發文批評，鄭黃會「各自拉抬，各取所需。互相利用，各懷鬼胎。如此而已。」她也嘲諷表示，鄭麗文、黃國昌都有豐富的「背叛履歷」，政治信用薄弱，「今天山盟海誓，明天推翻共識，也不足為奇」。

對於鄭黃會，吳思瑤發文批評指出，極盡互誇互捧之能事，矯情又肉麻，讓人不禁雞皮疙瘩掉滿地；聯手批鬥民進黨，扭曲事實、顛倒是非，「真是厲害了兩位法律人，睜眼說瞎話程度不相上下」。

吳思瑤質疑，閃避爭議也有志一同，鄭麗文親中媚共路線、一國兩區主張，民眾黨全買單？黃國昌狗仔偷拍、涉及貪瀆，國民黨都背書？

「至於2026選舉藍白合看似有譜？但我認為言之過早。」吳思瑤認為，若主席一人說了算，黨內民主何在？更何況除了縣市首長選舉，議員布局的兩黨競合都一髮動全身，都有黨內壓力需要面對。

吳思瑤直言，鄭麗文主席大位還未坐穩，黃國昌主席地位搖搖愈墜，主席個人私相授受利益交換，「黨內沒有異見？」更不要說，鄭黃都有豐富的「背叛履歷」，政治信用薄弱，今天山盟海誓，明天推翻共識，也不足為奇。

吳思瑤也砲轟表示，「只有政治利害，沒有理念路線。為合作而合作，不會成功。」



