批「高市困擾台灣說」惡毒 謝長廷笑：不好意思講名字

謝長廷日前赴皇居，從日本天皇手中取得「旭日大綬」勳章。（翻攝自謝長廷臉書）

日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論，引發中國宣布暫停日本水產進口反制，繼總統賴清德大啖壽司相挺後，總統府資政、前駐日代表謝長廷等人今（28日）也舉行「友誼水產善的循環：TeamTaiwan 挺日本記者會」，藉由大啖干貝、鰤魚等水產，表達力挺日本的立場。

這場記者會由台北大同扶輪社、謝長廷、立委陳冠廷、郭國文等跨界人士共同舉辦。在表達對日本水產的支持之餘，謝長廷也針對高市早苗的「台灣有事」言論，以及國內部分人士的批評進行強力反駁。對於外界質疑高市早苗的言論是「干涉台灣內政」、「造成台灣困擾」，謝長廷表示這「很難理解」。

至於有人主張台灣問題應該與對岸和平談判解決，高市早苗不應談到自衛隊介入的問題，謝長廷則強調，這根本是「兩個不同的時空」的混淆，「講這話的人沒有了解。」他解釋，高市早苗所說的「台灣有事」，指的是當台灣海峽已經被封鎖、軍艦已經開出來時的極端狀況，並直言，一旦發生這種情況，危及的不只是台灣，更可能威脅到鄰國的存立危機，「這已經不是談判的時候！」他批評，「把兩個不同的時空湊在一起，要嘛是不理解、要嘛就惡毒。」被問及前總統馬英九等國民黨人士也批評高市早苗的言論時，謝長廷笑稱自己是做外交官的，「剛剛我不好意思講名字而已。」

此外，針對近日網路上有粉絲專頁造謠謝長廷以珠寶賄賂高市早苗一事，謝長廷澄清該說法十分荒唐。他回應，謠言稱他是「用郵寄的方式」賄賂，反問：「可以調查看看有沒有人賄款是用郵寄的？」他認為造謠的人「沒有什麼社會經驗、在封閉社會」，強調此說法非常荒唐，謝長廷已發出聲明，並翻譯成日文向日方澄清。





