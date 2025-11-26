批「1.25兆國防預算」無助國安！ 鄭麗文：賴清德在玩火阿

國民黨今日舉行中常會，黨主席鄭麗文發表主席談話。（杜宜諳攝）

賴清德總統26日親自召開記者會，宣布國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算的規畫，預計在民國115年至122年共8年，投入1兆2500億元的經費。賴清德更說，在中國併吞台灣的劇本中，最具威脅的不是「武力」，而是「放棄」。國民黨主席鄭麗文今沈重喊話，「賴總統在玩火」，讓台海變成火藥庫，把台灣變成兵工廠，連台灣的經濟產業發展都要建立在戰爭之上嗎？這是中華民國的價值嗎？

國民黨今日舉行中常會，鄭麗文發表主席談話時，特別談到賴清德稍早宣示編列1.25兆國防特別預算。鄭麗文說，就國防預算部分，她必須報告，光是明年度的國防預算9495億，就要舉債2千多億，還有另外兩項特別預算也要舉債1008億。如果再加上1.25兆軍事特別預算，舉債規模就要突破五千億，遠遠超過法定舉債上限，要有的財政紀律已經產生排擠作用，難道賴總統跟國安團隊都沒有考量嗎？如何能夠永續維持世代正義，來支持龐大的國防支出？賴清德沒有說明也沒有提出可行的方案。

鄭麗文痛批，請問中華民國還是民主國家嗎？難道國會形同虛設嗎？應該要有的民主程序全被跳過，另外讓她更擔憂的是，難道我方跟美方沒有正式管道嗎，要用投書方式宣布國家重大政策，是史上第一遭，這背後有重大決策失誤，嚴重損害國家國格，跟元首該有的格局。

鄭麗文再說，最後更讓她憂心的是，賴清德在記者會所做的重大宣示，「賴清德在玩火阿」，在大罷免之後，賴清德陷入了內憂外患，嚴重的政治領導危機，國人殷切盼望賴清德調整腳步，重新反省上任一年多來的作為。但是大家沒有看到，反而看到更加激進、危險的手法，將國家安全，2300萬人的安全地推向懸崖。

鄭麗文強調，重提兩國論向台獨邁進，這絕對不是2300萬台灣人樂見的，也絕對不是區域乃至國際社會樂見，最後誠摯的呼籲，千萬不要成為麻煩的製造者，在賴清德一番談話，讓台海變成火藥庫，把台灣變成兵工廠，連台灣的經濟產業發展都要建立在戰爭之上嗎？這是中華民國的價值嗎？

鄭麗文也宣示國民黨立場，身為國會第一大黨，台灣最大在野黨，希望賴清德總統要三思，希望國際社會能夠理解台灣人民愛好和平，堅定和平的重大意願，要遠離戰火，遠離戰爭，成為區域和平穩定的重要堅實。國民黨的立場，希望賴清德三思，希望他能夠懸崖勒馬。

