批「1.25兆國防預算」 鄭麗文：總統你在玩火啊

國民黨主席鄭麗文批評總統賴清德是在玩火。（圖／TVBS）

總統賴清德宣布自明年起編列 8 年共 1.25 兆元國防特別預算，以提升國防自主量能應對北京威脅，引發朝野激烈反應。國民黨主席鄭麗文強烈批評此舉是「玩火」，將台灣推入險境；民眾黨團則指責這是「恐嚇人民」，增添社會恐懼。美國在台協會處長谷立言雖肯定預算提案，但期待台灣各政黨能在此議題上尋求共識。賴清德同時呼籲立法確立「一國兩制台灣方案」為不可碰觸的紅線，引發更多政治爭議。

國民黨主席鄭麗文對總統賴清德提出的國防特別預算表達強烈不滿，她警告總統「您在玩火啊」，並兩度呼籲總統不要玩火。鄭麗文表示，總統中午的談話已經把台灣推入險境，她呼籲「千萬不要成為麻煩的製造者」，並指出這樣的言論不僅讓台海變成火藥庫，還把台灣變成了兵工廠。

鄭麗文質疑總統在公布 8 年 1.25 兆元國防特別預算前先投書外媒的做法。她認為這項投書顯然不是向台灣主人的報告，如此自貶身價、自毀國格。民眾黨團也表達了類似立場，表示支持合理增加國防與和平實力，但認為史上最高特別預算不該靠恐嚇人民，增添社會恐懼，更不該把台灣社會與人民當作「最後知情者」。

美國在台協會處長谷立言對總統提出特別預算表示歡迎，但也透露期待台灣各政黨能在此議題上找到共同立場。在野黨的反對聲浪可能與總統的部分言論有關。賴清德在談話中指出，有些人在中國的統戰攻勢下，把堅持民主、擁有自由都視為對中國的挑釁，錯以為只要台灣人願意「割捨一些自由」、「犧牲一點主權」，就可以換取「和平」。

總統進一步強調，應該透過政府政策宣示，共同確立「一國兩制台灣方案」是台灣社會不可碰觸之紅線。對此，日前提出一國兩區的國民黨副主席蕭旭岑回應表示，他非常不認同總統所謂的民主台灣跟中國台灣的劃分法，認為這等於是把所有支持兩岸交流的民眾都化成所謂的中共同路人，他認為這個做法很危險。

