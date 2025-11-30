批1.25兆國防特別預算寅吃卯糧 鄭麗文憂難換台海安全

國民黨主席鄭麗文今日在秋鬥大遊行致詞。（蔡佩珈攝）

賴清德總統日前宣布投入1.25兆國防特別預算，兩岸情勢再升溫，國民黨主席鄭麗文今日出席秋鬥大遊行時批評，民進黨寅吃卯糧、不斷開芭樂票，不只是債留子孫這麼簡單，更令人擔憂能否換來台海安全，和平是無論政治光譜如何都要團結守護的價值，希望大家能讓國際社會了解台灣人民愛好和平、要遠離戰爭。

國民黨主席鄭麗文在秋鬥大遊行致詞時說，新冠肺炎疫情、美國貿易關稅戰對台灣產業、經濟造成非常重大衝擊，實質薪資更已超過3年呈現年年倒退，通膨速度快於薪資漲價速度，所以年輕人買不起房、不敢結婚，直接躺平，廣大受薪階級陷入困境看不見未來。

她指出，提供台灣最多就業機會的就是傳統產業及服務業，然自美國簽署FTA跳過台灣，就已經對傳產祭出致命一擊，即便吃萊豬也沒任何動靜，民進黨錯誤政策導致台灣勞工面臨非常險峻的環境。

鄭麗文直言，當年民進黨卯足全力擋下兩岸ECFA，然執政8年到賴清德當總統，仍不敢取消FTA，也證明民進黨說一套做一套、訴求矛盾錯誤。

她提到，蔡英文剛上台稱勞工是心中最軟一塊，自此不聞不問，現在回想起來可說是非常噁心，勞保基金面臨破產危機，民進黨不敢改革，打算要撥補千億，如今提出軍購預算，顯得民進黨眼中的每年千億只是小CASE，好像台灣有金雞母會下蛋、有聚寶盆，難道台灣鈔票隨便印，怎麼花都沒關係？這樣寅吃卯糧、不斷開芭樂票，不只是債留子孫這麼簡單。

鄭麗文批評，台灣勞工陷入寒冬多年，換不得當權者關愛，如今一次次天文數字的空頭支票，讓他們更加擔心能否換來台海安全與和平？今天要與台灣共生死的是勞工，統治者想跑就能跑，能夠輕易拿勞工的身家財產、下一代子孫性命做賭注嗎？

她強調，和平是不可以倒退的底線，和平是不管今天台灣政治光譜如何，應共同團結努力捍衛的價值。台灣一旦淪為戰場，什麼都是空談，下一代生命也完全化為烏有，更遑論夢想、未來，希望大家跨越黨派、不分顏色，讓國際社會了解台灣人民愛好和平、要遠離戰爭，不讓台灣淪為火藥庫，希望台灣這片土地是讓所有人可以逐夢追夢的地方，而不是來不及長大的斷腸傷心地。

