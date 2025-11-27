批1.25兆軍事特別預算「加速台海變局」 前國安高層3問賴

總統賴清德投書美國《華盛頓郵報》，文中除表達對美國總統川普的感謝，並宣布將大幅增加台灣的國防預算，明年將升至國內生產毛額的3.3%，承諾在2030年提升至5％，以彰顯台灣捍衛民主的決心。對此，國安會前副秘書長楊永明除批評，賴清德和日本首相高市早苗「聯手加速台海變局」，也提出了3點質疑。

《華盛頓郵報》刊登賴清德投書，賴在文中宣布，將大幅增加台灣的國防預算，明年將升至國內生產毛額的3.3%，承諾在2030年提升至5％；強調台灣政府將推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）補充國防特別預算，以彰顯台灣捍衛民主的決心。另外，賴清德昨（26）日在臉書發文表示， 面對前所未有的嚴峻情勢，政府研擬2大「守護民主台灣國家安全行動方案」，全力守護民主台灣，包括「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制」、「強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業」。

「高市早苗與賴清德在聯手加速台海變局」，楊永明今天在臉書發文表示，或許由於美國總統川普的介入，高市在「存亡危機」事態上退回原點，但卻沒有撤回發言，北京可能不會認同這項作法，中日之間的僵局應該會持續。

而針對賴清德宣布1.25兆軍事特別預算，楊永明也指出，自己有三個問題，首先，台灣有那麼多錢嗎？會有多嚴重的預算排擠效應？再來，這些武器能夠真的達成守護台灣、維持台海安全的目的嗎？第三，真的要完全放棄兩岸對話、交流、和解的政治戰略嗎？

