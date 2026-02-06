批1.25兆軍購特別預算是貪腐 蕭旭岑：美國政客不能代表「家長」

〔記者施曉光／台北報導〕針對外傳立法院外交國防委員會的國民黨立委遭受美方施壓，已傾向要審查軍購特別條例，國民黨副主席蕭旭岑今日上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪時比喻指出，民進黨找一些想要有一些油水的「遠方親戚」(美國政客)來這邊恐嚇叫囂，但這些人不能代表「家長」(美國總統川普)，川普昨天還與中國國家主席習近平在通話，他並質疑賴政府擬編列1.25兆軍購特別預算「很明顯是corruption(貪腐)！」

蕭旭岑說，他可以理解藍營立委會有壓力，況且國民黨原本就要審查預算，只是因為賴政府不願意編列軍人加薪的相關預算，如今民眾黨已經提出版本軍購特別條例草案，國民黨可以考慮參考民眾黨的版本，大家嚴格逐年審視台灣到底需要多少軍購，而且國軍的裝備、士氣與訓練是否能相互配合。

蕭旭岑表示，一些美國政客對台灣內政「說三道四」，「此風不可長！」對於主持人比喻民進黨找美國「家長」來打國民黨，他強調，民進黨找來的不是「家長」，只是一些「遠方親戚」，真正的「家長」是川普，昨天還在與習近平通電話，那些想要有一點油水的「遠方親戚」來這邊恐嚇叫囂，不能代表「家長」。

蕭旭岑並指出，多位美方人士也曾經與他溝通，但他反問對方，美國是民主政府，都會尊重國會，為何來到台灣就不尊重國會？賴政府不願意增加軍人待遇，美國人是否應該細究賴政府是否真要國防？哪有只買武器，卻不提高軍人待遇？況且美國只賣台灣4000億的武器，賴政府為何要編1.25兆特別預算？「很明顯是corruption(貪腐)！」而且當他跟美國人這樣說時，對方都沒有話好說。

