批13萬戶社宅政見跳票！國民黨團喊「劉世芳下台」：為錯誤政策評估負責

記者詹宜庭／台北報導

總統賴清德2024大選期間曾提出8年內興建25萬戶社宅的目標，國民黨團今（12日）召開記者會指出，截至去年僅完成12多萬戶，內政部長劉世芳坦言社宅會越蓋越少「只能再蓋3萬至4萬戶」。藍黨團批評，賴清德總統從頭到尾，只會用話術欺騙年輕人和社會弱勢，內政部長劉世芳甚至不演，找了兩個理由告訴國人社宅不蓋了，整個民進黨現在窮到只剩下一個「騙」在執政，要求內政部長和國土署長下台負責。

國民黨團表示，他們提出三項要求：一、監察院不要再裝睡，立即針對社宅政策跳票、行政評估失當展開調查。二、內政部長和國土署長下台負責。國人不需要無意義的道歉，請相關首長為錯誤的政策評估和跳票，負起政治責任。三、國民黨團堅持13萬戶社宅一戶都不能少，請民進黨政府不要再用租金補貼或包租代管混淆視聽。

書記長羅智強表示，從蔡英文前總統到現任的賴清德總統，對社會住宅政策只有一個字「騙」；賴清德總統現在是連騙都懶得騙。2016年蔡英文前總統曾說，「4年內要蓋社會住宅20萬戶」，但直到她卸任時，真正由政府興建的社宅，只有12萬戶，更重要的是，由中央政府興建完工的社宅，不到3000戶，大部分都是地方政府所興建。

羅智強舉台北市為例，截至2025年12月31日，由中央完成社宅數為649戶，地方政府完成數為16,238戶。中央政府喊興建社宅很大聲，但絕大多數都是由地方政府完成。賴清德總統上任前更扯，加碼喊到全台興建100萬戶社宅，但上任一年半實際蓋出來的社宅，加上蔡英文在任時所蓋的社宅，也還只有12萬多戶；顯然，這一年半在社宅興建上等於是空轉，最後直接說空屋太多、國有地有限，直接擺爛、躺平、不蓋了。

羅智強質疑，賴清德總統上任前曾說「經濟發展果實，要全民共享，要擴大社會投資，社會住宅要延續」，到今年元旦談話還繼續說「要顧年輕人，會全力推動社會住宅」，結果才過12天就反悔跳票，元旦還拿出來騙年輕人，是「賴大班最後一騙」嗎？民進黨政府正事不幹，只會搞對立，說過的話不算話，跳票之後還找一大堆奇怪理由，最後民進黨上下窮到只剩下「騙」。

首席副書記長林沛祥表示，民進黨政府的社宅政策，是一個包裹漂亮糖衣的政治騙局。長久以來，社宅是無數台灣年輕人與弱勢族群的希望，是一處「居住品質優良」、「租金可負擔」的避風港。然而當前民進黨政府，忘記社宅是「蓋」出來的，而不是用「口號」喊出來的。

林沛祥指出，賴清德總統在競選期間，喊出「百萬租屋家庭支持計畫」，承諾在8年內興建25萬戶社宅、包租代管25萬戶、租金補貼50萬戶。100萬戶的數字聽起來宏大美好，但事實上仔細看看，賴清德擔任台南市長8年時間，卻一間社宅都不曾蓋過；如今擔任總統執政後，更是令人怵目驚心，在內政部長劉世芳的口中得知，原本承諾8年13萬戶社宅興建，縮水了2/3，僅剩下4萬戶。民進黨執政超過8年，難道都不曾盤點過可用土地？評估過興建速度？如果沒有完整政策評估，當初憑什麼喊出13萬戶？這不是執政詐騙，什麼才是執政詐騙？政府失職，代價是全民承擔，房價與租金已成為全民心中的痛。

