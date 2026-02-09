批5名大法官判健保法違憲 民眾黨團籲儘速補足缺額

民眾黨團幹事長邱慧洳。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

司法院6日在包括謝銘洋等5位大法官組成的憲法法庭，再度做出判決，判決《全民健保法》部分條文違憲，必須於2年內檢討修正。民眾黨團幹事長邱慧洳今（9日）表示，民眾黨對於憲法法庭持續「違憲、違法」做出5人判決，給予譴責，違憲的違憲判決，已讓台灣法治搖搖欲墜，呼籲政府儘速提出大法官提名人選，補足缺額。

憲法法庭上週五再度做出判決，而現任大法官中，蔡宗珍、楊惠欽、朱富美持續拒絕參與評議，憲法法庭表示，為使憲法法庭正常、持續、有效運作，由實際參與評議的5名大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥做成判決。

邱慧洳透過臉書發文指出，針對此次大法官宣告健保法第85條規定違憲，她持反對意見，認為此規定沒有違憲，她提到，健保法第85條規定：「扣費義務人未依第31條規定扣繳保險對象應負擔之補充保險費者，保險人得限期令其補繳外，並按應扣繳之金額處一倍之罰鍰；未於限期內補繳者，處三倍之罰鍰。」對於大法官認為「違憲」，提出的意見為：「以應扣繳之補充保險費金額為計算罰鍰金額之唯一標準，並處以固定倍數之罰鍰，可能造成個案處罰顯然過苛而有情輕法重之情形，不符責罰相當原則…，牴觸憲法第23條比例原則，與憲法第15條保障人民財產權之意旨有違。」

邱慧洳表示，此規定主要是針對「補充保費之扣繳」設計罰則，就「應扣繳卻未扣繳」之情形，予以處罰，係以「應扣繳金額」之「一定倍數」作為罰鍰基數，而此規定之罰鍰，具有金額上限（即「應扣繳金額」的三倍），並非無限制加重裁罰；再來，補充健保制度本身設有扣取限制，避免出現裁罰金額過高的離譜現象，例如：單次給付金額以1 ,000 萬元為限之扣取上限，亦即扣費義務人單次給付金額超過 1 ,000萬元部分，不扣取補充保費，從而不生罰鍰問題 。

邱慧洳說，關於行政罰之設計，並沒「必須賦予裁量權」的憲法要求，然而此規定的罰鍰處罰具有遞進性（先一倍，逾期未補繳才三倍），符合責罰相當之要求。她強調，5位大法官必須拿出「依健保法第85條規定開罰真的很不合理」的具體案例作為佐證，不能僅靠想像或擔心，就一竿子打翻一船人。

最後，邱慧洳呼籲，政府盡快提出大法官提名人選，盡快補足缺額，讓憲法法庭能夠回到正軌、「合法」運作，而非用此種方式持續朝野對立，期待新會期能很快看到提名大法官名單。

