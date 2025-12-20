批5大法官帶頭違法違憲！ 趙少康曝賴清德「心中盤算」

5名大法官突襲宣告《憲法訴訟法修正案》違憲，趙少康痛批，這5人帶頭違法違憲，做了最壞示範。（圖：張柏仲攝）

憲法法庭5名大法官不甩評議人數門檻，昨天宣告今年初立法院通過的《憲法訴訟法修正案》判決違憲，即日起失效。媒體人趙少康今天（20日）痛批，大法官帶頭違法違憲，做了最壞示範。趙少康也點出，問題在於賴清德不肯承認朝小野大的現實，不願意和在野黨協商大法官的提名人選；現在看起來，賴清德是全面發動、一氣呵成，行政院、總統府、司法院，一連串分進合擊，圍攻立法院、架空立法院。

在野黨立委去年三讀通過《憲法訴訟法修正案》並經公告施行，規定參與評議大法官人數不得低於10人，宣告違憲時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。憲法法庭昨天判決《憲法訴訟法修正案》違憲，即日起失效；但這次只有5名大法官作出憲法判決，又有另外3名大法官質疑憲法法庭未依法合法組成，怒轟5人的判決無效，引發社會高度關注。

趙少康今天在臉書發文質疑，原來修正前的憲訴法是誰立的法？有沒有違憲？如果原來就是經由立法院三讀通過並由總統公布施行的憲訴法不違憲，為什麼這次也是由立法院三讀通過並經總統公布的憲訴法修正案違憲？所以現在的問題不是憲訴法的規定違憲，而是賴清德不肯和在野黨協商大法官的提名人選。

趙少康指出，現有9名大法官，缺額6名，就算新提6人都是在野推薦，也過不了半數，但賴清德根本不跟在野黨商量，你實力不夠還想獨吞吃獨食，一席都不讓，在野黨當然不會輕易通過，所以5名憲法法庭大法官，在未達新修正憲訴法8人門檻，也沒過舊版憲訴法三分之二門檻情況下，甘冒大不韙，宣告新修正《憲訴法》違憲，即日起失效，根本是搞錯對象，應該負責的是賴清德不肯承認朝小野大的現實，發動大罷免大失敗之後，再接再厲，不副署、不公布、不執行，再搞出違憲的新花樣。

趙少康直言，賴清德應該想想，如果今天在立法院，民進黨立委是多數，能忍受目前藍白所受的鳥氣嗎？現在看起來，賴清德是全面發動、一氣呵成，行政院、總統府、司法院，一連串分進合擊，圍攻立法院、架空立法院。

趙少康說，如果賴清德硬幹、蠻幹，藍白在立法院消極對抗，堅不通過下年度總預算及特別預算案，讓民進黨沒有政績，這個帳最後還是會算在賴清德身上，就像美國國會民主黨杯葛預算，導致聯邦政府停擺36天，140萬公務員、國家公園、國家圖書館、社會福利、食物券分發..….等停擺，雖然川普要選民怪罪民主黨，但接著的選舉，卻是共和黨大敗。

趙少康最後強調，執政沒有績效，選民責怪的是執政黨，因為溝通妥協，克服在野黨的杯葛，是執政黨的責任，執政黨把自己當成在野黨，任意衝撞、胡攪蠻纏，最後一事無成，怎麼算這筆帳，選民的眼睛是雪亮的。