批5大法官踐踏憲法 趙少康酸：賴正逐步實踐競選政見

今天是行憲紀念日，也是2001年改只紀念不放假後，第一年恢復放假。中廣前董事長趙少康揶揄，總統賴清德競選時說「中華民國憲法是災難」，如今果然每個行為都在破壞憲法與憲政體制，看來賴正在逐步實踐他的競選政見。

趙少康舉例，上週本應是憲法守護者、維護憲政秩序最後一道防線的5位大法官為了官位、討好賴清德，帶頭違法、違憲，扭曲憲法精神；若連大法官都可以不依法、不按憲法辦事，那不就是對憲法的一種踐踏？

就是因為這部憲法，讓中華民國在法治下走向民主、自由，確立權力分立的國家體制，敬告賴清德政府，適可而止，別再繼續這樣糟塌中華民國的憲法，讓國家回到正軌吧。

不過趙少康也提到，2001年時任總統的陳水扁為讓二二八紀念日放假，取消行憲紀念日放假，從這點就可以看出來，民進黨從來不把中華民國憲法當一回事。

國民黨也在臉書表示，憲法是我國法治的根本、圭臬，唯獨不是執政者任意曲解的工具，行憲紀念日提醒中華民國的自由民主，來自憲法的保障，而非執政者的恩賜，呼籲民進黨勿再毀憲亂政。

國民黨舉例，民進黨政府行政獨裁，三讀法律不執行、不副署；總統遲不提名適格大法官，癱瘓憲法法庭；大法官程序違法仍作憲判、淪打手；中選會越權否決立院公投案，沒收國會提案權；民進黨黨內「便當會」凌駕國會。

