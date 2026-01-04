批6位國軍退役高官為敵發聲 名導嗆「垃圾」：對不起同袍
政治中心／劉宇鈞報導
中共文攻武嚇加劇，不過台灣內部卻有人向對岸唱和。《國際橋牌社》導演汪怡昕點名空軍退役中將張延廷、前海軍艦長呂禮詩、陸軍政戰退役上校賴岳謙、海軍退役上校黃征輝、陸軍退役少將栗正傑、陸軍退役中將帥化民，直言這六人是批著退軍外衣遂行各種私心和利益，「就是垃圾」，對不起同袍弟兄。
汪怡昕今（4）日發文表示，國軍軍官學校入伍生誓詞：「矢志遵守今天所許下的承諾，貫徹自己對國家、人民所應承擔的責任。」，而張延廷、呂禮詩、賴岳謙、黃征輝、栗正傑、帥化民這六位，一位畢業於空軍官校，一位畢業於政戰學校，二位畢業於海軍官校，二位畢業於陸軍官校，三軍四校分佈得滿平均的。
汪怡昕說，他沒有因此要無限上綱，貶抑軍校系統或職業軍人，反倒是想勸這幾位老學長，該向職軍同袍、學弟妹們好好道歉。這些年，常常因為這些人離譜的言行，每次都會讓其他勤懇愛國的軍人同袍、學弟妹們莫名的被牽連、被抹黑、被看不起。
汪怡昕提到，這六位有些他認識，有些他不認識，這六位上節目的內容，他也都有好好看過。說實話，這幾位的談話內容並非總是偏頗，有不少論述還算基於專業，但很可惜，在特定意識形態下，專業不多。
汪怡昕也說，另外仔細觀察一下，退役後開始上節目的國軍職業軍人，剛開始的發言都還小心謹慎，本於專業中規中矩，但一段時間後，也許是因為政治立場？也許是因為媒體光環大頭？也許是因為通告收入？也許是因為被特定人士收買？發言內容逐漸「母湯」。
汪怡昕直言，這狀況不分軍種、官階、政治立場，幾乎每個常態性的退軍名嘴都有的毛病，是撈過界，大言不慚的大談自己軍種專業外的軍事知識，陸軍大談海空軍，空軍大談陸海軍，海軍大談陸空軍，更好笑的是政戰的大談陸海空軍，還有些人爲了賺通告費，離譜到連製作單位給的稿背錯都不知道。
汪怡昕指出，不少在部隊服役時，仰望升官時乖巧無比，意見也不敢提，但一退役了突然砲火四射，變成全軍良心，他每次看著這些人火力全開，心想，這些人也就是個「人」而已，一個批著退軍外衣遂行各種私心和利益的人罷了。
汪怡昕強調，回到上述這六位的評論，有人帶著對部隊的恨，有人帶著政治立場，有人要服務事業老闆，有人為了敵人給的大把的好處，也有人想選舉，看明白了這些就知道，有些人不過是拿職軍身分換飯吃，人性如此罷了。
汪怡昕認為，怎麼換飯吃都行，但忘了自己曾為軍人發誓效忠國家，轉而為敵張目的，「就是垃圾」，這種人對不起的不止是國家，真正對不起的是，大部份勤勤懇懇、忠於國家義務的軍人同袍弟兄！
