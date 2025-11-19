批YouBike意外理賠範圍太窄 許淑華盯北市府再檢視契約與用戶個資去向

YouBike微笑單車一轉眼在台北市推動16年累計了超過4億人次騎乘量，但意外理賠問題也隨著用戶增加成為關注焦點。圖為台北市長蔣萬安騎乘YouBike受訪畫面。（圖／CTWant攝影組）

台北市議員許淑華今（19）日表示，從2023至2025年第三季近3年中，台北市民眾通報微笑單車（YouBike）事故案件數高達1,722件，結果總共只理賠387件，等於理賠率22.5％；此外，個資利用也沒有完整有效的管理，會不會「洩個資」黑歷史重演也令人擔憂，該是時候再檢視保險契約、理賠審核門檻與個資處理問題了。

台北市議員許淑華（圖）認為YouBike微笑單車的理賠與用戶個資保護問題有進一步檢視之必要。（圖／CTWant攝影組）

YouBike政策濫觴自2009年台北市前市長郝龍斌市府，那時第一期以BOT（興建-經營-轉移）模式委託巨大機械（捷安特）建置營運轉乘優惠，至2018年4月時任市長柯文哲進一步推出捷運或公車轉乘YouBike享前30分鐘費率免費的優惠，更刺激了使用量增長。

而第二期「YouBike2.0」2020年初上路至今，因為「無電輕樁」讓設站更簡便，也因此特性快速擴張，2022年在台北市境內就突破千處借還車點，到今年8月光台北市境內就累計1、2期突破4億歷史騎乘人次，如今再搭配今年夏天恢復的30分鐘內借還車免扣款服務，YouBike使用量持續居高不下，顯見已深度融入臺北市民的日常生活，成為不可或缺的「綠色交通工具」。

於此同時，YouBike能否在便利之餘，提供使用者安全保障是各界關注焦點。許淑華調閱資料指出，若切成單一年度統計，2023年北市YouBike事故有513件，2024年則提高至728件，年度增加約42％千萬不可等閒視之。而進一步從2023年頭到今年第三季小計高達1,722件通報事故中，目前只理賠387件事故，等於理賠率僅22.5％，究竟是理賠門檻或合約問題，確實該檢討。

許淑華揭露，其實YouBike光2024年營運收入就高達新台幣7.5億元，但卻僅撥付987萬元投保「公共自行車傷害險」，不只完全不成比例，且理賠範圍限縮在使用者住院、失能、死亡等三種情況，如此遺憾才能理賠最高100萬元。她直指，近年持續有民眾來投訴騎個YouBike「牙齒、骨頭斷了也求助無門」，自己老早就對台北市府提出質疑，結果市府只是做做樣子將保險名稱微幅調整，細看理賠範圍其實沒改變，市府還搬出「現在大家都有全民健保」當說帖，完全沒有要增加理賠範圍的意思，「那保公共傷害險幹嘛」她嘆氣保了個寂寞。

值得一提的是，許淑華也示警，台北市政府用「勞務委外」方式簽訂契約，把430萬市民用戶註冊YouBike個資「外包」給私人廠商管理，簡直把隱私權當兒戲。她強調自己不是危言聳聽，因為2023年就曾爆發4萬多名會員的帳號、手機號碼、交易資料等個人資訊遭竊取，結果廠商只發500元禮券「摸頭」用戶要息事寧人，前車之鑑歷歷在目。

許淑華怒批，過去自己質詢關心YouBike個資處理狀況時，反倒被市府說廠商依照《個人資料保護法》不便提供契約內容，因此是否發生個資被撈去大數據分析、賣廣告或濫用，市府都管不了，也「護航」廠商不讓議會盯，實在令人放不了心。

她要求，市政府法務局、資訊局必須協助交通局，在2個月內與廠商研議修訂契約內容，將YouBike會員個資移轉由市府管理，另若有營運需求則以申請、開放權限方式供業者使用。此外，交通局須於1個月內研議提高公共自行車傷害險保額，還要增加保險理賠範圍，用戶安全不能再蹉跎。

YouBike使用廣泛，藝人鍾瑶（左）跟型男攝影師Kair約會時也善用YouBike移動。（圖／CTWant攝影組）

台北市議員黃瀞瑩的先生劉家耀（圖中背影）也常利用YouBike通勤與練體力。（圖／CTWant攝影組）

YouBike如今在台北市已是重要的交通工具，資深藝人陳昇（圖）也是YouBike使用愛好者。（圖／CTWant攝影組）

