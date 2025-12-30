找下家拚活路老被教育部作梗 亞太學院公益董監事心寒集體請辭

位於苗栗縣頭份市中港溪北岸珊珠湖的「亞太創意技術學院」停辦多年後仍有清算問題亟欲解決。（圖／CTWant攝影組）

亞太創意技術學院清算公益董事長林永頌今（30）日表示，亞太公益董事會組成4年多來，努力整理清算2019年停辦倒閉以來的「爛帳」，也積極地學校媒合「下家」找生機，無奈教育部卻老是作梗，柔性「勸導」國立陽明交通大學、國立聯合大學等潛在接手者「教育部不會注資」，「結不成親」之下公益董事只好轉向苗栗縣政府、內政部國土署求助，卻惹得教育部惱羞成怒，已經通過的補助計畫給了第一期款就扣住不再發給，搞得留守人員「薪水只能發到月底」，因此率公益董事會9席董事、1席監事聯合請辭。

亞太學院公益清算董事會董事長林永頌律師（中）等人心寒3年多來替亞太學院找「下家」老被教育部作梗，30日無奈集體請辭董監事。（圖／顏瑋辰攝）

位於苗栗縣頭份市中港溪北岸珊珠湖的亞太學院2019年就停辦了，而教育部於 2022年核定解散法人後，陸續由「私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會」（私校退場基金）墊付員工欠薪與資遣費夯不啷噹約新台幣5,000萬元，另由清算期間公益執行長吳威宏寫計畫申請基本保全與看守人員薪資，以維持閒置校舍最低限度管理。

2019年至2022年長達3年時間亞太技術學院無人管理，竊案與破壞案不計其數。（圖／CTWant攝影組）

然而具有律師身分的林永頌與多名公益董監事今天開記者會爆料，直斥清算程序到如今已經搞了3年，之所以還沒完成就是教育部在裏頭作梗。林永頌直指，在《私立學校退場條例》立法宗旨寫明，私校退場必須遵循公共利益、校產歸公更是核心價值，董事會其實積極接洽各公家單位，從有地緣關係的新竹科學園區管理局，到國立清華大學、體育大學、陽明交通大學、聯合大學等，無不希望替亞太找個好「下家」，也符合退場條例的公益宗旨。

亞太公益董事會執行長吳威宏（圖）堅守偌大校園，但因教育部緩發計畫款項，他也將於2026年起無法準時領薪。（圖／CTWant攝影組）

林永頌話鋒一轉怒批，最後陽明交通大學、聯合大學意願不小並進入實質磋商，原本認為快有結果、公益董事會有望「功德圓滿」之際，教育部卻派員示警這些國立大學「財源你們自己看著辦」，想到主管機關教育部這樣「潑冷水」甚至暗示不樂見合併案，「喜事當然就結不成了」他攤手無奈。

具會計師資格的公益董事林建邦則指出，亞太目前有債務7,627萬但校產光土地就價值20億、建築粗估也破3億元，即使「打到骨折」賣出也仍是資產遠大於債務，但教育部老是引導要朝分割、變賣校產一途來還債，別說校地被搞得支離破碎，更與公益意圖有悖。他直指更扯的是，公益董事會如今走投無路自救，從地目與地緣關係著手，分別發文找上主管的內政部國土署和苗栗縣政府求助，教育部得知氣壞了，竟直接扣住年度第二、三期維護經費不發，如今校裡戶頭只剩萬元，「撐不過這個年啊」。

公益董監事群直言，教育部就是想拿亞太當私校退場「範例」，只要把亞太分割賣給私人單位，以後少子化之下要退場的其他私校就「依樣畫葫蘆」，教育部少了管理麻煩又能爽賺賣校財，把《私校退場條例》中「校產歸公」的初衷狠甩腦後，如今教育部對公益處分處處掣肘更坐實「賣校解套」的主管機關詭計，董監事群「不玩了」決定集體請辭，「若教育部要發財請不要假我們之手」它們呼籲閣揆卓榮泰出面跨部會整合把問題解決。

教育部則對此回應，亞太學院校地已有治安隱憂，權衡公私益後才建議處分校產，分割變賣是較容易去化的途徑，清償債務後的剩餘價金也將捐贈政府機關等單位，這是兼顧現實後可行的「校產歸公」唯一途徑，而緩發計畫款是督促執行率的途徑之一，並非永遠苛扣不發，若校方有實際給薪壓力，可再由公益董事會向教育部反應。

官員強調，目前尚未接獲林永頌等清算人正式提交的請辭文件，等收到文件後將依據《私立學校法》第73條，向法院聲請重新選任清算人，希望讓亞太法人得以順利清算完結。

