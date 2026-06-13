找不到哥哥竟抓狂？苗栗男持棒狂砸11車玻璃 後龍車站又爆機車遭翻箱

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〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮國道高架下鈴木埤停車場，發生11輛汽車玻璃遭人持球棒毀損事件，台鐵後龍火車站停車場也發生機車置物箱遭人翻動情形。竹南警分局已循線逮捕鈴木埤敲車窗的犯嫌，後龍車站之嫌疑人則持續追查中，呼籲民眾車輛停放要注意。

竹南警分局表示，昨(12)日接獲民眾報案，稱停放於國道3號高架下鈴木埤停車場的車輛遭人毀損，經派遣員警到場了解，發現共有11輛汽車玻璃遭人毀損。

警方調閱周邊監視器畫面，鎖定38歲馮姓男子涉有重嫌，將他查緝到案。馮男稱因到場找不到哥哥，氣憤之下持鋁棒敲打停車場內汽車車窗，全案依毀損罪嫌函送苗栗地方檢察署偵辦，進一步釐清犯案動機及相關案情。

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另，竹南警分局執行網路巡邏時，發現有民眾於社群平台張貼一名男子於後龍火車站停車場翻動機車置物箱情形，引發網友關注與討論。

經警方檢視影像內容，發現該名男子於停車場內逐一查看並翻動未上鎖之機車置物箱，其行為可能涉及刑法竊盜罪嫌，惟警方尚未接獲相關被害人報案。警方目前已掌握涉案男子相關身份，持續追查其行蹤，以進一步釐清案情。同時將加強後龍火車站周邊巡邏勤務。

竹南警分局提醒，民眾停放車輛時應儘量選擇明亮且設有監視設備之場所，並於下車後隨手上鎖，勿將現金、手機等貴重物品留置於車廂內，以降低遭竊風險。若發現車輛遭毀損或發現可疑人士從事不法行為，請立即撥打110報案。

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