找不到女兒...看手機定位竟顯示「驗屍官辦公室」 母聞死訊痛訴：凶手不會受司法制裁

美國內華達州拉斯維加斯近日發生一起致命車禍事件，一名33歲女子不幸喪生。令人震驚的是，死訊並非由警方或醫院主動通知，而是母親在聯絡女兒數小時未果後，透過手機定位功能，才意外發現定位顯示在當地驗屍官辦公室，進而得知噩耗。

手機定位為何會在驗屍官辦公室？ 母親尋女過程曝光

根據《8 News Now》報導，死者為33歲的安柏（Amber Brown）。去年（2025）6月19日當天，安柏與家人失去聯繫數小時後，母親雪莉（Cheri Brown）嘗試透過手機定位追蹤女兒行蹤，卻發現定位顯示在拉斯維加斯驗屍官辦公室。

雪莉向當地媒體表示，在看到定位結果的當下情緒崩潰，隨即四處致電當地醫院確認消息，最終才得知女兒已在車禍中不幸身亡。

女兒為何身亡？

拉斯維加斯大都會警察局指出，媽媽發現安柏失聯當天下午約5時，正在過馬路的她，遭37歲男子梅里達（Angel Franco Merida）駕車闖紅燈撞擊重傷倒地，隨即被送往醫院急救，最終仍宣告不治。

警方也在事故現場逮捕梅里達，當時車上還有一名14歲男童乘客，所幸並未受傷。

嫌犯是否將接受審判？ 保釋後遭遣返引關注

事實上，警方聲明中未公開死者姓名，但當地媒體梅里達與《FOX 5》根據驗屍官辦公室紀錄確認死者身分，雪莉也在社群平台多則貼文中證實女兒的名字。

依《8 News Now》取得的法庭資料顯示，嫌犯梅里達曾短暫出庭，法官裁定5萬美元保釋金，繳交後即獲釋。隨後，他因是非法移民身分，遭美國移民與海關執法局（ICE）拘留，並被遣返回危地馬拉。

母親質疑司法程序 盼能引渡究責

雪莉接受訪問時表示，女兒離世已讓她承受巨大悲痛，而嫌犯未能持續接受司法審理，更讓她難以接受。她表示，希望相關單位能重新評估，讓案件能依法進入完整司法程序。

