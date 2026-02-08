「找不到路去投票所」日眾院改選遇大雪 共產黨急固票供山區接送

2026年2月8日，日本眾議院提前改選投開票，東京民眾冒雪投票。美聯社



日本眾議院改選投票今日（2/8）登場，不過多地大雪讓部分選民頭疼，有選民說雪大到幾乎找不到去投票所的路，日本共產黨說山區降雪是市區的2倍，該黨提供山區接送服務盼提高得票率。

日本共同社報導，日本附近今天被強冷空氣覆蓋，從北日本到西日本的日本海一側降大雪，太平洋一側也有部分地區下大雪，預計今後將有更強冷空氣流入。日本氣象廳呼籲民眾警惕大雪、暴風雪造成的交通癱瘓和大浪，京都府、福井縣、鳥取縣部分地區有可能發生大規模交通癱瘓。

2026年2月8日，日本眾議院提前改選投開票，民眾帶孩子投票。路透社

路透社報導，日本共產黨志工五十嵐說：「城裡的情況已經夠糟了，山區積雪更是2倍厚，連出門都困難。」他說共產黨正聯繫支持者並提供接送服務，送支持者前往投票站。

「日經亞洲」報導，東京都武藏野市一名55歲女性選民說要投給反對黨，她明顯心情不好地說：「我不能接受在嚴寒裡舉行選舉，這對候選人和選民都是考驗；我希望高市在選前公布多一點政策。」

青森縣一名70多歲男子告訴NHK：「投票所周圍積雪很厚，我幾乎找不到路，路況很差，來這裡投票真是太難了。」

雖有人抱怨，也有選民「雖千萬人吾往矣」，武藏野市一名40歲的選民離開白雪覆蓋投票所時說：「不管外面什麼天氣都沒問題，我都會來投票。」

50歲的近藤女士接受新加坡「亞洲新聞台（CNA）」訪問時表示：「投票很重要，這樣我們才能真正參與政治來，就算雪比現在更大，我還是會去。」

2026年2月8日，日本眾議院提前改選投開票，民眾帶孩子投票。路透社

