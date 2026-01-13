找中國人當多益槍手 早稻田大學取消5研究生入學

（中央社記者戴雅真東京13日專電）日本多益（TOEIC）英文能力檢定考試先前爆出中國留學生當槍手的集體舞弊事件，早稻田大學今天宣布，由於5名研究生入學考試時提交的多益成績遭判定無效，已取消5人的入學資格，並撤銷3名考生的研究所錄取資格。

產經新聞、日本經濟新聞報導，早稻田大學表示，校方針對多益舞弊事件進行調查後，確認有5名研究生於研究所入學考試時所提交的成績，已被主辦單位判定為無效，因此依規定取消他們的入學資格。這5人於去年或前年入學。此外，另有3名已錄取但未入學的研究所考生，錄取資格一併遭撤銷。

校方同時認定，有44名報考大學部或研究所（大學部3人、研究所41人）但未錄取的考生涉及舞弊，其中1人目前仍在早大就讀，已被處以無期停學處分。校方沒有公布相關人士的所屬學科或國籍。

早大指出，部分入學考試要求考生提交多益成績，校方向主辦單位「國際商務交流協會」（IIBC）查證後發現，受到舞弊事件影響，部分考生成績已被正式判定為無效。

警方調查顯示，這次事件屬於有組織的集體舞弊。去年5月，東京都板橋區一處考場內，有一名中國籍京都大學研究生涉嫌在考試期間擔任槍手，當場遭到逮捕。

這名中國留學生被指多次參加考試，在口罩中內藏小型麥克風，向同考場的其他中國籍考生傳遞答案。警方另外查獲一名涉嫌招募槍手的男子，正在以組織性舞弊方向深入調查。

國際商務交流協會表示，對於在2023年5月至2025年6月期間參加考試，涉嫌以虛假地址報名、目的是被安排到同一考場的803名考生，已經將他們的多益成績一律判定為無效。

除早稻田大學外，東京理科大學與筑波大學也已因相同原因，撤銷部分考生的合格或入學資格。早稻田大學強調，為維護入學考試的公平與公正，今後仍將對任何不正行為採取嚴正對應。

受到該事件影響，日本多益考試自去年6月起，會要求住址等有問題的考生出示身分證件，考前會確認考生是否關掉手機電源，或確認眼鏡的功能，避免考生使用「智慧眼鏡」作弊。（編輯：韋樞）1150113