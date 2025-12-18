找人圍毆情敵胞兄致死 男子判19年8月定讞

（中央社記者林長順台北18日電）花蓮高姓男子於112年7月因感情糾紛與對方相約談判，竟夥同友人把代替赴約的蔡姓男子毆打致死。一、二審判處高男有期徒刑19年8月、同夥的曾男8年6月。最高法院日前駁回上訴定讞。

根據判決書，高男跟一名男子為追求同一女子爭風吃醋，民國112年7月22日相約在壽豐鄉一處廣場談判。高男約了10多名友人助陣，因遲遲未等到蔡男赴約，高男改找男子的哥哥蔡姓男子談判。

蔡男到場時，遭高男等人噴灑辣椒水、拳打腳踢，還被以木頭毆打，導致頭部、身體多處重傷，蔡男送醫搶救，2天後因顱腦損傷不治死亡。

花蓮地檢署依殺人罪起訴動手的高男、曾男，移送花蓮地方法院國民法官法庭審理，是花蓮地院首件國民參與審判案件；其餘9人交由少年法庭審理。

花院國民法庭認為，高男明知跟蔡男沒有恩怨，仍設局誘使蔡男哥哥出面，不但毆打還指揮其他人毆打，對於犯罪部分避重就輕、態度不佳，依加重妨害自由罪、傷害致死罪，判處高男有期徒刑19年8月，曾男有期徒刑8年6月。

花蓮高分院認為，原審認事用法並無違背經驗法則或論理法則的不當或違法，刑罰量定未逾越法定刑範圍，也無裁量權限濫用以致罪責不相當，或有顯失公平情形，因此駁回上訴。最高法院11日駁回上訴，全案定讞。（編輯：林恕暉）1141218