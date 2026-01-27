找人「先顧一下」恐挨罰75萬！非法聘僱移工後果嚴重

(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/花蓮報導】隨著台灣邁入超高齡社會，長期照顧需求持續攀升，家庭聘僱移工擔任看護的情形日益普遍。花蓮縣政府提醒，民眾在家屬臨時住院、看護請假或離職出現照護空窗期時，切勿因一時心急而私下找外國人頂替，否則恐違反《就業服務法》，最高可處新台幣75萬元罰鍰，得不償失。

縣府指出，依《就業服務法》第57條及第44條規定，雇主不得聘僱未經許可、許可失效或他人名義申請的外國人，也不得非法容留外國人從事工作。實務上常見民眾誤以為「只是幫忙一下」、「先試做看看」、「沒有給薪水，只是包吃包住」就不算違法，但只要外國人在現場提供勞務，不論是否支薪、名目為何，均屬違法行為。

一旦查獲，將依同法第63條規定，處以新台幣15萬元以上、75萬元以下罰鍰；若5年內再犯，還可能面臨刑責，後果相當嚴重。縣府也提醒，民眾在聘僱前務必落實查驗外國人身分與聘僱許可文件，切勿心存僥倖。

花蓮縣政府表示，民眾如有短期照顧需求，可循合法管道申請衛福部「長照喘息服務」或勞動部「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，既可即時補足照護人力，也能避免觸法風險。

縣府最後呼籲，非法聘僱移工不僅傷荷包，更可能留下法律責任，民眾務必提高警覺，透過合法機制解決照護需求，保障自身權益與家人安全。